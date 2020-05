Desechan regidores de Pachuca solicitud de condonación de pago de luz

Regidores del ayuntamiento de Pachuca desecharon la iniciativa presentada por el concejal del Partido Acción Nacional (PAN), Noé Alvarado Zúñiga para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) condonara a la administración municipal el pago de luz por concepto de alumbrado público de los meses de mayo y junio, debido a que contenía diversos errores de redacción.

Al respecto, el edil Yuseb Yong García Sánchez, indicó que la propuesta del regidor panista no fue planteada de manera correcta, pues fue propuesto como acuerdo económico cuando el ayuntamiento no tiene facultad para eximir el pago de ese impuesto, ya que eso le corresponde a la CFE.

Asimismo, el síndico Francisco Carreño manifestó que el poner en el documento “H. Ayuntamiento” solo se refiere a los integrantes del Cabildo, por lo que la condonación sería para ellos; no obstante, el registro de pago de luz está a nombre del municipio de Pachuca, por lo que debía hacerse un cambio para que fuera claro a quién se le condonaría del pago, es decir, que el beneficio sea para el municipio, no para los integrantes del cabildo.

Debido a los anterior, y otras determinaciones, la mayoría del cabildo de Pachuca votó contra la determinación, por lo que fue desechada.

“No es contra de la intención pero sí en contra de cómo se nos fue presentado este ‘acuerdo económico’. No es para el interior del ayuntamiento, que se compone por el titular de la presidencia, síndicos y regidores; es decir de un ente distinto al municipio y no podemos equipararla, en todo caso debía ser un exhorto, ya que no es válido este ‘acuerdo económico’ porque no podemos condonarnos el pago de la luz por el mes de mayo o junio, además de que es esfera de competencia de la CFE, no es de carácter administrativo manejado por el estado o el municipio”, manifestaron los regisdores.

Pretendían ahorrar 30 mdp por la condonación del pago de luz

En tanto, el regidor Alvarado Zúñiga, señaló que la iniciativa tenía como objetivo “ahorrar” una parte de los 30 millones de pesos destinados este año al pago de la luz consumida por el alumbrado público, debido a que la recaudación en el ayuntamiento ha bajado.

Además, en la propuesta se pedía que el recurso fuera destinado a comprar insumos para el sector Salud, que actualmente atiende a pacientes contagiados por coronavirus (Covid-19).