Desde León, Fox marcha contra AMLO y dice que lo hace como un ciudadano más

Pese a que algunos no lo querían en marcha que se realiza contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Vicente Fox hizo su entrada triunfal en ella y lo presumió un una gran fotografía en su cuenta de Twitter.

Con un tuit dijo que: “Hoy estoy aquí como ciudadano, no vengo con partidos ni con colores, vengo a defender el futuro de mi país, lo importante es cuidar de México. Marcho a favor del empleo, de los derechos igualitarios, de la educación, de los que no tienen voz, marcho a favor de México”.

Al iniciar su desplazamiento en León, Guanajuato, Vicente Fox dijo que marcha a favor del empleo, de la educación y de los que "no tienen voz en el país".

¡Ni lo quieren en la marcha! pero, Fox presume su participación en ella.

En su cuenta de Twitter se le puede ver con mensaje donde donde está marchando y asegura que está ahí como ciudadano sin ningún interés partidista.

Recordemos que mediante las redes sociales la organización Chalecos México se convocó a una nueva marcha para protestar en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual se lleva a cabo un día antes se de que se cumpla el primer año de la victoria del tabasqueño en la elección presidencial de 2018.

Por su parte el expresidente, convocó arduamente a través de su cuenta de Twitter a sumarse la movilización, como en su pasada edición donde participó el 5 de mayo.

Antes de llevarse a cabo la manifestación Fox escribió "Nos vemos 11 a.m. en tu ciudad. PARTICIPA!! Yo estaré en Leon Go. "Donde la vida no vale nada" Por México bien vale la pena", escribió Fox Quesada en redes sociales