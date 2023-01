Descubren cadáver en Edomex, adulto mayor cayó a un canal de aguas negras. Foto: la-prensa.com

Desde la orilla de un canal de aguas negras en Edomex, transeúntes lograron ver el cuerpo de una persona flotando, a quien reconocieron rápidamente, pues se trataba de adulto mayor muy conocido en la colonia, quien solía andar por la zona acompañado de un grupo de amigos, ¡vecinos dicen que se cayó porque iba borracho!

En La Verdad Noticias queremos decirte que, como en muchos casos, la gente mayor está expuesta más expuesta a sufrir accidentes debido a que su movilidad y rapidez para reaccionar ante ciertos escenarios disminuye, es por eso que si ves a un abuelito en apuros, acércate y ofrécele apoyo, porque seguramente hay alguien que le espera en casa.

Anteriormente, te contamos sobre una abuelita que se hizo viral en Tiktok, pero hora te decimos que son ellos a quienes hay que cuidar, pues aunque algunos sean orgullosos y no aceptan que hay cosas que ya no pueden hacer, hay otros tantos que no se dejan vencer, por lo que te invitamos a pasar más tiempo junto a ellos y aprender de sus experiencias.

Cadáver de famoso abuelito fue descubierto en Edomex

Imagen del lugar de los hechos. Foto: radiografiainformativa.com

Fueron habitantes de la comunidad de Lomas de San Carlos, quienes reportaron a las autoridades de Ecatepec el hallazgo del cadáver de un hombre mayor conocido como “Don Carlitos”, a quien había visto horas antes ingerir bebidas alcohólicas en compañía de un grupo de amigos a quienes frecuentaba en la zona.

Según relatos de varios vecinos de la Sierra de Guadalupe, el hombre tropezó y rodó hacia el afluente de aguas negras, donde sufrió un severo golpe en el cráneo, que se piensa fue la causa de su muerte, por lo mientras agentes del Ministerio Público están a la espera de la necropsia de ley para iniciar una capeta de investigación.

Te puede interesar: Policía de Edomex evita una extorsión, una menor de 12 años fue la víctima.

¿Qué hacer si encuentro un cadáver?

Si tienes la desdicha de encontrarte un cuerpo mientras caminas por el bosque o una zona alejada de tú ciudad, lo primero que debes hacer es no acercarte, reportarlo a la policía y esperar en el sitio hasta que lleguen, en caso de tener información sobre la víctima o haber sido testigo del crimen, no dudes en contárselo a los agentes.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram

Con información de elsoldetoluca.com