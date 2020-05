Descarta sindicato de Volkswagen en Puebla reanudar labores el 1 de junio

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw) informó que no reanudarán sus labores el próximo 1 de junio, ya que acatarán el decreto que emitió el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, que impide la reactivación de actividades en las industrias automotriz y de la construcción por el riesgo de contagio de Covid-19.

No hay condiciones para reiniciar actividades: Sitiavw

Óscar Mani Cabrera, secretario de Interior y Actas del Sitiavw, indicó que hasta el momento no existe algún acuerdo que establezca que el 25 por ciento de los sindicalizados regresarán a laborar el primer día de junio, hasta el momento, dijo, la armadora les corroboró que acatarán la disposición estatal y solo permanecerá personal que realizará tareas de vigilancia y mantenimiento.

“Tuvimos pláticas con directivos de la empresa, donde solamente se mantiene personal de guardia, de algunas áreas, como hornos que no deben de apagarse sino solamente se mantienen vigilados y no hay un acuerdo de que regresen los trabajadores y menos ese porcentaje”, comentó.

Mani Cabrera informó que continúan en la negociación de las medidas sanitarias que los trabajadores deberán tomar al salir de casa y al interior de la fábrica una vez que existan condiciones para retomar sus actividades.

Descarta sindicato de Volkswagen en Puebla reanudar labores el 1 de junio

El mes pasado, Steffen Richie, director de Volkswagen en México, informó que para el regreso a la “nueva normalidad” se aplicarían más de 100 acciones de sanidad. Al respecto, Óscar Mani comentó que son reglas básicas como el uso de gel antibacterial y cubrebocas, que el transporte de personal realice los recorridos al 50 por ciento de la capacidad de pasajeros, entre otros.

Piden que reactivación sea con menos del 25% de trabajadores

En tanto, Manuel Aburto, director de Prensa y Propaganda del sindicato de Volkswagen, recalcó que hasta que no se tengan las garantías para mantener la salud y seguridad de los empleados en el área de producción, no se tiene una fecha para la reactivación de las actividades en la planta.

“Las líneas productivas van a dilatar unos buenos días para que se vuelvan a reactivar y cuando sea eso posible va a ser escalonadamente, no será posible que de un jalón tengan una producción, sería un regreso muy leve de los compañeros, pero cuidando sobre todo el resguardo de ellos, la salud es lo principal y hasta que no nos den las garantías y no estemos todos seguros no se puede llegar a laborar”, comentó.

Y es que señaló que es un muy riesgoso que el 25 por ciento de la plantilla laboral regrese a las actividades, pues señaló que “es demasiado para la cantidad de trabajadores que somos”.

Tenemos que determinar nuestra nueva normalidad a partir de los criterios acordes al contexto de nuestra entidad; para nuestro semáforo estamos analizando el número de contagios, la región, el número de hospitalizaciones, entre otros. — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 22, 2020

El viernes pasado, Miguel Barbosa Huerta publicó el decreto con el que prohíbe el regreso de las actividades en las industrias automotriz y construcción a partir del lunes 1 de junio, como lo anunció el Gobierno Federal.

Te puede interesar: Pese a pico de Covid-19, jóvenes arman fiesta clandestina en Puebla

El mandatario explicó en su documento que su decisión responde al alto número de contagios que persiste en el estado, cuya curva epidemiológica se encuentra en su punto más alto.