Desastre ecológico por derrame de desechos tóxicos de mina en río de Sinaloa

Pobladores del municipio de Cosalá, en Sinaloa, denunciaron que una gran cantidad de material tóxico fue derramada sobre el río San Lorenzo, esto debido supuestamente a una fractura en la presa de jales de la sociedad minera Real de Cosalá.

De acuerdo con información obtenida por La Verdad Noticias, el derrame ocurrió en mayo, antes de que iniciaran las lluvias de este verano, pero no fue informado a las autoridades pese a la gran cantidad de lodo y líquidos esparcidos en laderas y cauce del río.

Al parecer, el hecho se dio cuando el río San Lorenzo, a las afueras de Cosalá, enfrentaba un grave problema de sequía, por lo que su corriente no llegó a la presa José López Portillo, que alberga más de 2 mil 580 hectómetros cúbicos de agua, la cuarta presa con más capacidad de Sinaloa.

Mueren animales por contaminación del río

El material contaminante aparece en forma de algodón de azúcar color marrón.

Habitantes de la comunidad de San José de las Bocas, a unos 30 minutos de Cosalá, dijeron a Chiapas Paralelo que el lodo tóxico de la presa de jales se ha expandido al menos tres kilómetros, provocando la muerte de cinco cabezas de ganado y de los peces del río.

“Las vacas se me han estado muriendo, ya llevo cinco, pero hay dos que no las he encontrado porque han de estar hundidas en el lodo”, dijo Miriam, una habitante de San José, cuyos animales escaparon en mayo, cuando se reportaron por primera vez los desechos en forma de algodón color marrón.

Don Miguel, un habitante de la zona que se dedica a la pesca en la presa José López Portillo indicó que los desechos se quedan atascados entre las piedras del río, por lo que apenas llueve se van hacia la presa y eso ha matado a todos los peces. “La gente mejor se fue”, dijo.

Autoridades no sabían sobre el derrame

Así luce el río San Lorenzo actualmente (Imagen: Chiapas Paralelo).

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación de Protección Civil de Sinaloa dijeron que no tuvieron conocimiento del desastre sino un mes y medio después de que ocurrió el derrame.

“No sabíamos de este derrame, tampoco que había pobladores afectados. Ahora tenemos que hacer un análisis y enviar gente a que tome muestras”, explicó Héctor Aguirre, director operativo de la Cuenca Pacífico-Norte de Conagua.

Un estudio realizado por la empresa minera señala que la presa retenía hasta 685 kilos de jales por día. En el mismo estudio, se establece que la sociedad Real de Cosalá, que incluye a la Minera Cosalá y a la Minera Tapacoya, extrae oro, plata, cobre, zinc y hierro.

