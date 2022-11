Desaparición de niña Elizabeth Jiménez fue voluntaria, afirma Fiscalía de CDMX

Nueva polémica rodea a la Fiscalía de la Ciudad de México luego de que insinuara que la niña Elizabeth Jiménez desapareció de manera voluntaria el pasado 15 de noviembre luego de salir de clases y específicamente, al bajar del transporte escolar en el que viajaba.

Las primeras investigaciones señalan que al momento de desaparecer, la menor de edad no llevaba su celular con ella, por lo que fue imposible que sus padres pudieran saber en donde se encontraba.

“Hemos pedido apreciar que la adolescente junto con otra menor descendió del transporte escolar en inmediaciones de la avenida Gustavo Díaz Ordaz y posteriormente caminó por calles de la citada colonia”.

En La Verdad Noticias dimos a conocer cuando se activó la alerta amber por la desaparición de Elizabeth Jiménez.

La titular de la Fiscalía de CDMX, la menor habría subido horas después a una unidad de transporte público pero totalmente sola, en la avenida Chicago de la colonia Lomas de Becerra, para posteriormente descender en Avenida Central en la colonia Unidad Habitacional Lomas de Becerra.

“La adolescente no se observa acompañada de ninguna personas, es decir, viaja y caminar libremente sin la presión física de alguien en particular”.

Por su parte, la familia de la menor rechaza la versión de las autoridades y señalaron que además de ser falso, es totalmente insensible a su sufrimiento.

“Ese comentario de que es una ausencia voluntaria… que mi hija puede asegurar no se fue sola,,, no vamos a dejar de presionar hasta que no nos regresen a nuestra niña”.