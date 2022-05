Desaparece otra menor de edad en San Nicolás, Nuevo León

Una joven de 17 años de edad fue reportada como desaparecida en el municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.

Ante la denuncia de su familia, el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata emitió un reporte de búsqueda para localizar a la menor identificada como Laura Andrea Martínez Gallegos.

De acuerdo al boletín informativo, la joven fue vista por última vez el lunes 9 de mayo en la colonia Anáhuac segundo sector.

Ante las circunstancias en las que desapareció, se teme que la joven esté en riesgo, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizarla.

Señas y descripción de mujer desaparecida en Nuevo Léon

Cualquier información marcar al número telefónico: 81 20 20 44 11.

Las características de Laura Andrea son cabello castaño claro, ondulado y largo; tez blanca; ojos color café claro; nariz de tamaño mediano, boca pequeña; estatura de 1.65 metros de altura, complexión delgada. Como señas particulares tiene pecas en el rostro, un lunar en la espalda y que usa brackets.

La joven llevaba puesto un pantalón de mezclilla celeste acampanado y roto de las rodillas; playera blanca con manchas verdes; tenis blancos y una mochila roja marca Kipling.

Las autoridades pusieron a disposición el número telefónico: 81 20 20 44 11, el cual estará recibiendo información que tenga que ver con el paradero de Laura Martínez y de todas aquellas personas desaparecidas en la entidad.

Mujeres desaparecidas en Nuevo León

RNPDNO contabiliza que 70 mujeres han sido reportadas como desaparecidas

El tema de las desapariciones en Nuevo León se ha tornado complicado, puntualmente en las mujeres y menores de edad, quienes de algunas semanas a la fecha han protagonizado muchos reportes de búsqueda.

Del 9 de abril al 9 de mayo, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza que 70 mujeres han sido reportadas como desaparecidas y no localizadas, de las cuales 4 fueron encontradas sin vida y 12 aún no se conoce su paradero. A estas se suma Yolanda Martínez, encontrada sin vida este domingo.

