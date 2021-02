La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México elaboró las fichas de búsqueda para dar con el paradero de una mujer y sus dos hijas, quienes fueron vistas por última vez en calles de la colonia El Santuario, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Vistas por última vez el 26 de enero

Se trata de Luz María Estrella Martínez, de 47 años de edad, quien es maestra de Filosofía en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT 1) adscrito al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Desaparece en Iztapalapa maestra del IPN y sus dos hijas

La profesora de nivel medio superior fue vista por última vez el pasado 26 de enero con sus hijas: Paula Valeria Álvarez Estrella y Neri Artemisa Álvarez Estrella, de 14 y 20 años de edad, respectivamente, quienes también están extraviadas.

Por lo anterior, la Fiscalía de la Ciudad de México emitió los boletines de búsqueda correspondientes para dar con el paradero de las tres mujeres.

“Realmente no se sabe mucho. Pues desde el 26 de enero desaparecieron y apenas el 5 del mes presente fue reportado a las redes su desaparición junto con sus hijas. Apenas me enteré ayer en la noche mediante compañeros de la escuela”, comentó un ex alumno de Luz María.

¿Las has visto?

El día que desapareció la maestra María Estrella, vestía playera roja, pantalón de mezclilla azul marino, zapatos de gamuza café, según el expediente AYO/370/ 2021 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Como señas particulares se refiere que tiene dientes superiores chuecos e iba en compañía de sus hijas.

La madre es de complexión delgada, su tez es blanca, frente amplia, boca mediana, cejas semipobladas, mide 1.68 metros, cara ovalada, nariz chata, labios regulares, mentón oval, ojos café claro y cabello castaño oscuro.

Neri Artemisa tiene 20 años, su complexión es delgada, tez blanca, frente y boca medianas, cejas semipobladas, cara ovalada, nariz chata, labios regulares y mentón oval, ojos café claro y cabello lacio con rayos rubios. Como seña particular la ficha describe que presenta acné en la cara. El día de su desaparición traía una chamarra de jerga roja con gorro y pants negro.

Y Paula Valeria, de 14 años, vestía chamarra rosa, playera blanca, pants negro y tenis bancos. Tiene un lunar grande en la cadera. Su complexión es delgada, tez blanca, frente amplia, boca regular, cejas semipobladas, mide 1.63 metros, cara ovalada, nariz chata, labios regulares, mentón oval, ojos café claro y cabello lacio castaño claro.

Cualquier información sobre ellas puede reportarse a los teléfonos: 555345 5080 y al 555345 5082.

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!