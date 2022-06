Desaparece Melany Alcántara de 14 años; familia y amigos la buscan

Melany Alcántara Juárez, una adolescente de 14 años de edad, desapareció el pasado 29 de mayo en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

La adolescente fue vista por última vez en la colonia Santa Anita de la alcaldía Iztacalco, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía capitalina.

Melany llevaba un vestido rosa y un chaleco azul claro de mezclilla con tenis blancos cuando fue vista la última vez.

Familiares de Melany Alcántara Juárez bloquean calles

A cinco días de la desaparición de la menor, su papá y su mamá han convocaron a una concentración afuera de la clínica del IMSS número 30 y Metrobús Coyuya a las 16:00 horas.

Los familiares de Melany Alcántara bloquearon la circulación vehicular de la Avenida Plutarco Elías Calles casi al cruce con el Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso para pedir a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) su intervención a fin de lograr la localización de la menor.

“El día domingo salió del domicilio aproximadamente a las 9 de la mañana y hasta ahorita no sabemos nada de ella. Su papá y yo no fuimos al Ministerio Público a hacer la denuncia correspondiente y nos mandaron al C5 y ahí se vio en las cámaras, en el puente estaba con un tipo que es mayor de edad de 21 años, se fueron hacia calles dentro y de ahí no se ve más”, relató su mamá, Patricia Juárez.

Los familiares de Melany Alcántara aseguran que el joven con el que se vio la adolescente por última vez, fue citado por la fiscalía donde aseguró que sí estuvo con la joven.

“Él declaro que sí, efectivamente, que se había ido el domingo con ella, pero a las 5 mi hija salió de su domicilio de él, que iba a un hotel y hasta ahorita pues no…”, añadió.

¿Donde puedo reportar a una persona desaparecida?

Si necesitas reportar a una persona extraviada acude a la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y denuncia para iniciar la investigación y localización. No olvides llevar una fotografía reciente de la persona desaparecida y tu identificación vigente.

