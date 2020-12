Desafían al COVID-19; celebran boda con más 300 invitados en Naucalpan

A pesar de que el Valle de México se encuentran en emergencia por la pandemia de Covid-19 y esto ha generando saturación de hospitales por el repunte de casos, más de 300 personas celebraron este fin de semana una boda en un jardín de eventos ubicado en el municipio de Naucalpan, Estado de México, sin que las autoridades intervinieran.

Vecinos de la calle Acueducto de Los Remedios, del exclusivo fraccionamiento Vista del Valle, en el referido municipio, denunciaron a través de redes sociales que cada fin de semana el jardín de fiestas es rentado para realizar celebraciones sin importar que el Estado de México esté en riesgo máximo de contagio de Covid-19.

Realizan boda sin medidas sanitarias, denuncian vecinos

De acuerdo con la información que obtuvo La Verdad Noticias, uno de los quejosos refirió que el espacio para llevar a cabo los eventos sociales es propiedad de un ex diputado del Edomex, cuyo nombre no reveló públicamente debido a que ya han sido amenazados en repetidas ocasiones por el ex funcionario público.

Refirió que es por esa razón que las autoridades no intervienen para suspender los eventos, pese a que en la mayoría de eventos no se respetan las medidas sanitarias para reducir el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2.

Desafían al COVID-19; celebran boda con más 300 invitados en Naucalpan

A decir del grupo de vecinos del fraccionamiento Vista del Valle, el jardín de fiestas tiene capacidad para 300 personas, y para esta boda se habría habilitado el espacio para igual o mayor número de asistentes.

Los denunciantes indicaron que llamaron al número de emergencia 911 para reportar la realización de la boda con el cupo máximo del jardín, sin que se respetara la sana distancia y sin uso de cubrebocas, de acuerdo con videos captados por vecinos.

Al respecto, los vecinos informaron que las autoridades les informaron que enviarían policías municipales para inspeccionar el evento, pero afirman que en ningún momento llegaron los uniformados y la boda continúo.

Te puede interesar: COVID-19 deja severas consecuencias en Edomex

Asimismo, resaltaron que para evitar que tomaran imágenes de la boda, los organizadores trataron de poner cartulinas en las rejas y bardas con predios colindantes.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.