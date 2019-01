¡Desabasto de Coca-Cola! Paro laboral en distribuidora de Matamoros, Tamaulipas

La mañana del jueves 31 de enero, 700 trabajadores de la empresa Arca Continental, la cual está afiliada a Coca Cola en Matamoros, hicieron un paro laboral para sumarse a las más de 20 maquiladoras que se han declarado en huelga para exigir un aumento salarial y mejores prestaciones.

Exige la posibilidad de que otras empresas decidan sumarse a la petición de los empleados de un 20% de aumento salarial y un bono de 32 mil pesos; el subsecretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfredo Domínguez Marrufo, dijo que pese a no concluirse sus contratos, muchos trabajadores quieren que se les concedan dicho incrementos.

“Las empresas maquiladoras que tienen estos procesos de revisión de contrato, se deriva de una cláusula en la cual viene indexada a los incrementos salariales, a los incrementos en el salario mínimo, de ahí devienen este tipo de peticiones.

Entendemos que los demás trabajadores, aunque no tengan esta cláusula, están pretendiendo que se les concedan este tipo de incrementos, sin embargo, no hay razón legal para poder demandar algo que no está contractualmente pactado”, comentó Domínguez