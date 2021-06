Derrumbe de mina en Coahuila deja al menos 7 trabajadores atrapados.

En el municipio de Múzquiz, Coahuila, un accidente en una mina de arrastre, dejó atrapados a siete trabajadores que están siendo auxiliados por cuadrillas de rescate. La Secretaría del Trabajo del estado informó que recibió el reporte del siniestro cerca de las 12:50 horas, informando que diversas personas en labor quedaron atrapadas en el interior de la mina.

La Verdad Noticias informa que en el sitio se encuentran autoridades de Protección Civil, Mando Único e inspectores del trabajo para llevar a cabo trabajos de rescate y las indagaciones correspondientes. De las investigaciones preliminares se presume hay indicios que el accidente fue causado por un desbordamiento e inundación en la mina.

La Secretaría del Trabajo del Gobierno de Coahuila, en coordinación con las autoridades federales, toma conocimiento y coadyuva en las labores y diligencias que sean necesarias. En ese tenor, se mantendrá la comunicación de los avances de los trabajos oportunamente a la ciudadanía por los canales oficiales.

Podrían ser 7 mineros atrapados en Coahuila

De acuerdo con el comandante Francisco Contreras, operador de Protección Civil de Coahuila, se desconoce la cifra exacta de mineros atrapados tras el derrumbe, aunque reportes de medios locales apuntan que podrían ser siete.

“No tengo el dato preciso porque los compañeros están en el manejo de motobombas y no quisiera aventurarme a confirmar una cosa que no tengo la certeza. Se habla de siete, nosotros (las autoridades) hablamos de varios mineros atrapados”, señaló.

Se desconocen los motivos del derrumbe

Contreras señaló que se inundó, según dicen, y se estaban pidiendo diversas motobombas para extraer el agua y poder ingresar para ver las labores de rescate. El derrumbe, acorde con los reportes, sucedió en la comunidad Las Rancherías. Hasta el momento se desconocen los motivos del derrumbe.

El comandante Contreras indicó que el derrumbe fue reportado a las 12:50 horas del día por el director de protección civil del municipio, Víctor Guajardo, posterior a que la citada mina de Coahuila sufriera una inundación.

