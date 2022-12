Denunció a su jefe por acoso y ahora está presa; esta es la historia de Laura

Laura, una licenciada en Negocios Internacionales que laboraba como encargada de la Gerencia de Alianzas en Operadora de Servicios Mega S.A de C.V. ubicada en Zapopan, Jalisco durante 13 años, fue acusada por la misma empresa bajo el cargo de Fraude.

Estos hechos se juntaron con la denuncia que ella interpuso por acoso sexual y hostigamiento contra Javier ‘N’, director de Servicios Mega, mismo delito que le dijeron que había prescrito.

Denuncia por fraude contra Laura

El penal en Jalisco alberga a la joven que no tiene pruebas en su contra, pero igualmente fue denunciada

Laura narró que las consecuencias del acoso mermaron su salud mental y física, puesto que obtuvo ansiedad, depresión, problemas gastrointestinales y trastornos del sueño, puesto que convivía a diario con su agresor y ésta situación era insostenible por ser él su superior jerárquico.

Ella decidió denunciar porque ya no podía más, sin embargo se sabe que muchas mujeres no denuncian por miedo a represalias, más violencia o más acoso, y esa fue su consecuencia, puesto que intentó romper el ciclo de silencio, y terminó en el Reclusorio Femenil de Jalisco donde se encuentra en Prisión preventiva y vinculada a proceso por delitos que no cometió, ante esto, recordó que su agresor le había dicho que ‘se arrepentiría’.

Laura designó por seguridad el domicilio de su abogado como el lugar donde serían recibidas los citatorios, sin embargo, llegaron a su lugar de trabajo, donde se encontraba su agresor, y fue a partir de ese momento que las fallas a su debido proceso empezaron, siendo las instituciones que debían garantizarle acceso a la justicia las que dieron comienzo con éstas, lo que le deja en claro que la justicia en México es un acto de poder porque su agresor y jefe directo ‘no es un superior jerárquico cualquiera’, porque la empresa, Grupo Mega, de la que es director, ganó la licitación 01/2019 por el concepto “Servicio de arrendamiento puro de maquinaria pesada, equipo y accesorios para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)”. que contó con una inversión de 3 mil 634 millones 947 mil 329 pesos, que compromete la relación de la administración actual con los arrendadores hasta el año 2024.

La relegaron de sus funciones cuando se enteraron de la causa legal en su contra, obstaculizaron su trabajo y aislaron información importante para que no pudiera trabajar, además de esto, la empresa no la protegió luego de las denuncias y un 28 de septiembre del 2022, dos camiones la interceptaron, y los agentes la obligaron a bajar de su vehículo, no se identificaron, pero dijeron tener una orden de aprehensión en su contra, la esposaron, fotografiaron y la llevaron a la fiscalía de Jalisco, donde la obligaron a desvestirse sin explicación alguna, y tampoco le permitieron hacer la llamada que tiene permitida por ley.

Le informaron que el delito por el que la encerraron fue administración fraudulenta y fraude genérico, pero ella explicó que eso era imposible porque solamente el Comité de Créditos puede hacer dichos procedimientos, por lo tanto no había pruebas suficientes en su contra, además de serle negada la libertad bajo fianza por riesgos a que se fugara.

¿Qué es el acoso sexual?

Este comportamiento incomoda y hace mal a las personas que lo sufren

El acoso sexual es una clase de discriminación sexual que se relaciona con el sexo en el sitio donde se trabaja, es una conducta indeseada y se reconoce por medio de palabras o acciones que se relacionan con el sexo, y cualquier persona puede estar involucrada por ello, como un trabajador, un supervisor o miembro del público, también cualquier persona puede ser una víctima.

Esta es una forma de violencia especial contra las mujeres porque es una violación a los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, porque es un problema tanto de salud y seguridad en el trabajo y es totalmente inaceptable en una situación laboral.

Es una presión constante a su víctima para que acceda a tener relaciones sexuales, a la persona también le puede dar placer insinuarse, realizar comentarios obscenos y manosear a su víctima sin pasar a una instancia de contacto carnal.

