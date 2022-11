Denuncian robo a una mujer adulta en una MacStore

Una mujer, utilizó sus redes sociales para denunciar que un jóven se aprovechó de un servicio de reparación, para robar cinco mil pesos a una mujer de la tercera edad, los hechos quedaron captados en video, por lo que se determinó que fue un empleado de la tienda MacStore en la Ciudad de México, quién cometió el atraco.

De acuerdo al testimonio, el empleado logró entrar a la aplicación del banco de la señora, cuya cuenta se encontraba en el dispositivo que llevó para ser reparado, e hizo un retiro sin tarjeta de cinco mil pesos, por lo que no habría un nombre de destinatario a quién responsabilizar ante la acción.

No obstante, la joven agregó que ya inició un proceso legal al respecto, ya que cuenta con fotos y videos de la cámara de seguridad de la tienda, en donde se puede ver claramente las acciones del joven.

En ese contexto, aseguró que algunos jóvenes se aprovechan del desconocimiento sobre nuevas tecnologías para robar a los adultos: “Aún con el video, ni siquiera eres para pedir disculpas o indemnizar a mi tía. Porque resulta que pagó alrededor de $400 por el servicio, pero terminó sin $5,000 gracias a uno de tus empleados rateros. Se están aprovechando de este sector de la población con poco conocimiento”.

Alertó a más usuarios

La mujer pidió acompañar a sus familiares

Siguiendo con el relato, la mujer pidió no dejar solos a los adultos mayores y acompañarlos cuando sea necesario, a fin de que no les suceda lo mismo que a su tía, ya que asegura que el joven no respetó los protocolos de seguridad.

“El empleado no sigue protocolos. Manda a sentar a mi tía, hace que escriba cosas en un papel (psw), saca su celular, esconde el de mi tía, etc. Acompañen a su papá, mamá, abuelo, abuela, tías, tíos, familiares, etc, para evitar o minimizar el riesgo en estas situaciones. Porfa RT para que no le pase a nadie más” agregó.

Al mismo tiempo,explicó que la tienda ya está haciendo lo propio para investigar el caso y descartar más víctimas.

No se sabe nada del autor del robo

Las autoridades ya investigan el hecho

La internauta, destacó que es mejor acudir a puestos callejeros para un trabajo de reparación, en vez de visitar los espacios oficiales, ya que no pueden garantizar una total seguridad.

Aunque eso no fue todo, pues hasta el momento se desconoce si la tía de la internauta ha sido la única afectada por el joven de reparación de la MacStore Altavista o si se han dado otros casos en otras sucursales, además de que la identidad del joven presuntamente malhechor se desconoce, así como si aun continúa en su puesto, informó La Verdad Noticias.

