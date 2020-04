Denuncian propagación de Covid-19 en el penal de Cuautitlán, Edomex

Una situación preocupante es la que viven familiares de personas privadas de su libertad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, luego de que las autoridades del Estado de México confirmaran cinco casos positivos del nuevo coronavirus Covid-19, principalmente en el dormitorio 4.

Trascendió que las autoridades de la Secretaría de Seguridad trasladará temporalmente a por lo menos 23 internos al Penal Neza-Norte conocido como 'La Perla', con el objetivo de evitar un brote de contagios.

Los cinco casos se dieron a conocer ayer domingo; hoy, desde temprana hora varios familiares se congregaron al exterior este penal para conocer la salud de sus familiares y, aprovecharon para llevarles productos de higiene personal, a pesar de que no están permitidas las visitas.

Temen de contagio masivo en el penal de Cuautitlán

Juana 'N', madre de un interno, mencionó que las llamadas de su familiar han más constantes, sobre todo para informar que se sienten mal, “él me habló, que se siente muy mal, que tiene mucha temperatura que no lo han querido atender y ayer lo tuvieron todo el día formado allá adentro y jamás pasó.

“A las 8 de la noche me habló y me dijo que todavía no lo atendían y ahorita en la mañana me habló y me dijo mamá ven no me han atendido y me siento muy mal. Cómo es posible que ahorita llego y el custodio me dice que a las 4 de la tarde llega el médico, qué los van a dejar morir adentro o qué”, apuntó Juana.

Los familiares apuntaron que la mayoría de los enfermos son del dormitorio 4, y en menor medidas en los dormitorios 2, 5 y 3 y no hay comunicación con ellos. Asimismo, señalaron que si las autoridades no toman acciones urgentes, el número de contagios de Covid-19 se incrementará provocando que ninguno pueda recibir atención médica.

“Mi hijo está en el dormitorio donde hay más contagiados, muy posiblemente mi hijo esté contagiado por un virus, siendo mi hijo inocente (...) Realmente he podido tener poca comunicación con mi hijo debido a que ahorita no hay tarjetas para poder hablar, a pesar de que aparentemente se había dicho que se les iba a permitir hablar gratuitamente, debido a que se suspendió la visita, pero no, ahora tienen que comprar ellos unas tarjetas.”, explicó Silvia 'N', madre de otro interno.

Agradecemos el trabajo y apoyo del personal de salud del @Edoméx, quienes a lo largo de este tiempo se han entregado y comprometido con todas las familias mexiquenses. Hoy su entusiasmo y compromiso reflejan la unión y solidaridad de nuestra entidad. ¡#QuédateEnCasa pic.twitter.com/R9y3QU85jL — Salud Edoméx (@SaludEdomex) April 13, 2020

Recientemente se dio a conocer que las autoridades ordenaron realizar trabajos de sanitización para evitar que los virus pudieran contagiar a los internos.