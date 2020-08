Denuncian padres de niños con cáncer escases de medicamentos en hospital de Chiapas

Padres y madres de familia cuyos hijos padecen de cáncer protestaron este lunes frente al Hospital de Especialidades pediátricas, ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para denunciar que desde hace un año no reciben las quimioterapias completas debido al desabasto de medicamentos, lo que pone en riesgo la vida de los menores.

Al grito de “El cáncer no espera”, los padres se reunieron en la fuente conocida como “Diana Cazadora” en el lado oriente de esta ciudad capital, desde donde exigieron al gobierno estatal y federal, atender lo antes posible a los cerca de 300 niños que requieren sus tratamientos a la semana, quienes se trasladan desde diferentes partes de la entidad y la mayoría son de escasos recursos.

Niños con cáncer se quedan sin tratamientos

Juan Carlos Caballero, padre de familia, lamentó que tengan que salir a las calles para que las autoridades den los insumos y medicamentos que necesita cada niño. En el caso de su hijo de apenas 6 años que sufre de leucemia, se requieren de al menos tres quimioterapias a la semana, de las cuales únicamente ha recibido una.

Incluso advirtió que, en las últimas semas 20 ocasiones, no lo ha recibido en casi el 50 por ciento o más, lo que pone en predicamentos para la salud de su hijo, “los protocolos de alteran al no haber el remedio”, mencionó.

Agregó que para la mayoría de los padres de familia le es complicado mantener el tratamiento de forma particular, pues solo con el de un día tendrían que disponer de unos 8 mil pesos, “si no es también por otras fundaciones como ‘Nariz Roja’, de Guadalajara, no se cómo le haríamos”, señaló.

Una madre de familia, originaria de Cintalapa, expresó que su demanda es que sus hijos reciban el tratamiento “como es, ya que no podemos recibirlo un día y la siguiente semana ya no porque el cáncer no espera. Queremos que los niños tengan una vida feliz”.