Denuncian médicos amenazas por exigir equipos de protección contra el Covid-19

La mañana de este viernes, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México denunciaron frente a las oficinas de la Secretaría de Salud federal, en la Ciudad de México, que han recibido amenazas y sanciones por exigir equipos de protección para atender a pacientes con síntomas de Covid-19.

En conferencia de prensa, los médicos de distintos estados del país, manifestaron su inconformidad ante los despidos injustificados, sanciones y amenazas que han recibido de parte de la Secretaría de Salud a partir de que se organizaron y salieron a las calles para pedir insumos de calidad a fin de proteger su salud y continuar atendiendo a los enfermos de Covid-19.

Benito Gómez Velasco, enfermero del Hospital de las Culturas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, expresó que dos de sus compañeras fueron cesadas por demandar mejores condiciones laborales para hacer frente a esta pandemia, por lo que las pruebas que acreditan esta situación serán entregas a Pedro Flores Jiménez, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SSa quien recibirá a 12 integrantes de esta grupo de médicos y enfermeras.

En esta reunión con representantes de la Secretaría de Salud, anunciaron, presentarán más casos de despidos y amenazas a fin de que la dependencia federal tome acciones para erradicar estos actos en contra del personal médico que solo busca tener lo básico para dar el servicio.

En caso de continuar con las represiones, los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México advirtieron que convocarán a un paro nacional, además de la manifestación pacífica que se tiene programada el próximo 1 de julio.

“No estamos llamando a un paro, estamos llamando a una concentración, pero en la medida que sigan dándose los despidos como los dos casos que hoy documentamos y entregaremos a esta institución, si hay más despidos, si en lugar de diálogo tenemos represión lo que estarán logrando es que esta movilización pacífica se pueda convertir en el llamamiento a un paro nacional”, señaló Rafael Soto, enfermero y vocero de esta Unión.

Médicos que han muerto por Covid-19

Rafael Soto también informó que de acuerdo con un listado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se han registrado 116 defunciones de personal médico a causa del COVID-19 en lo que va de la contingencia sanitaria.

Al respecto, hizo un llamado a sus compañeros y personal de salud de hospitales y clínicas del IMSS a revisar este registro y en caso de que la cifra no coincida, denunciar este subregistro.

“No queremos bonos COVID, no queremos medallas póstumas, no queremos aplausos, queremos estar vivos, regresar a nuestras casas sin estar contagiados, queremos que se reconozcan nuestros muertos y no los 116 que dice el IMSS, queremos pruebas como las que Zoé Robledo se hace cada tercer día”, dijo.

En esta conferencia de prensa estuvieron presentes personal de salud de al menos 9 estados del país, incluyendo la CDMX, el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Guerrero, Tijuana, Michoacán y Guanajuato. Además reiteraron el llamado para que el 1 de julio se lleve a cabo la marcha nacional de trabajadores por la salud.

Autoridades del sector salud se reúnen con integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud, representados por agremiados de Baja California, Guerrero, EdoMéx, Michoacán, Oaxaca, CDMX y Guanajuato, en la sede de la @SSalud_mx. pic.twitter.com/Ws6tNS7C7X — SALUD México (@SSalud_mx) June 12, 2020

Tras la protesta, la Secretaría de Salud federal informó a través de su cuenta de Twitter que fue recibida la comisión para abordar los temas que les aquejan.