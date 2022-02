Denuncian envenenamiento masivo de perros en Hidalgo

Denuncian envenenamiento masivo de perros en Hidaldo

La violencia contra animales se hizo presente en Mineral del Monte. Fue la animalista Brenda Rendón quien reportó que cinco de los perros que tenía a su cuidado habían sido envenenados.

Pepa, Rocky, Comino, Max y Negrito, eran perritos callejeros que ella había rescatado recientemente, pero este viernes amanecieron enfermos tras haber sido víctimas de envenenamiento. Solo pudo salvar a dos de ellos.

"Aun no entiendo cómo puede existir gente tan mala para hacerle daño a los animales. Me duele tanto su partida, me duele tanto no volverlos a ver jugar, correr, ladrar, esperarme y hasta pelearse”, compartió la animalista desde sus redes sociales.

Lamentable esto no es sorpresa, pues en varios lugares del país, se realiza esta clase de barbaridad, tal es el caso de Yucatán, en donde vecinos del poniente de Mérida denuncian el envenenamiento masivo de gatos y perros.

Animalistas ya han reportado maltrato animal

Hace casi dos meses, animalistas en este mismo municipio reportaron el robo de 13 perros del Santuario Cuatro Patitas un Corazón, acto que provocó movilizaciones en Real del Monte y también en Pachuca. Días después, 11 de ellos fueron encontrados en el bosque del Parque Nacional de Mineral del Chico.

Sin embargo, una de las manifestaciones, la que se llevó a cabo en el Real, fue reprimida salvajemente por el alcalde priista de Alejandro Sierra Tello, y presuntos funcionarios públicos, quienes acudieron a bordo de un camión y golpearon a los manifestantes y compañeros de la prensa.

¿Cuáles son los tipos de maltrato animal?

El Instituto de Protección y Bienestar Animal tiene la misión de atender cualquiera de las seis formas de crueldad animal: negligencia, sobreexplotación, abandono, maltrato físico, abuso sexual, y maltrato emocional.

Esta no es la primera vez que reportan un envenenamiento masivo de caninos en Mineral del Monte, pues en junio de 2018 también se recurrió a esta práctica con los perros que vivían cerca de la Presidencia Municipal previo al Festival de la Plata. Hubo varias manifestaciones a las afueras del Ayuntamiento por esta situación.

