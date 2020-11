Denuncian en Querétaro a establecimiento de Starbucks por tener cucarachas.

Las redes sociales se han convertido en la vía predilecta para alzar la voz ante circunstancias diversas o bien, que ponen en riesgo nuestra salud consecuencia de la irresponsabilidad de terceros. Ahora, una usuaria de Facebook utilizó su cuenta precisamente para denunciar a un establecimiento de alimentos por su falta de higiene, pues capturó en foto la presencia de una cucaracha.

Como era de esperarse, la publicación se viralizó debido a la horrible imagen presentada. Fue la usuaria Yessica Ann quien compartió en esta red social una fotografía de la vitrina de una famosa cadena de cafeterías en la que un cliente se hallaba comprando, localizada en Juriquilla, una parte de la capital de Querétaro.

La Verdad Noticias informa que el establecimiento en el que se ubicaba el denunciante formaba parte de la franquicia Starbucks que se encuentra en la plaza Ubika Juriquilla. En la imagen anexada por Yessica, se logra apreciar como una cucaracha está desplazándose entre los alimentos de la vitrina de exhibición de postres.

Reportan cucarachas en un Starbucks de Querétaro

La internauta escribió en su denuncia en Facebook: “Con este frío, me dije ‘un café de Starbucks’, pero cierto habitante me quitó las ganas. Se lo comenté a los empleados y solo (contestaron) un ‘ups, perdón’”, además de dejar en claro que a ella no le había sucedido, y que únicamente se dedicaba a difundir el acontecimiento, que ya circula en diferentes publicaciones.

Es importante mencionar que las cucarachas actúan como depósitos de bacterias y, al caminar o defecar sobre utensilios que comúnmente usamos para preparar alimentos o comerlos, pueden transmitirnos la E. Coli, la Salmonela, la Fiebre Tifoidea, el Stapgylococcys y Streptococcus, el cólera, la Gastroenteritis, la Disteria y hasta la lepra.

A mi no me pasó, pero lo comparto. Con este frío, me dije un café de Starbucks. (Ubika Juriquilla) Pero cierto... Publicado por Yessica Ann en Domingo, 22 de noviembre de 2020

El problema con las cucarachas es que pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar en el que puedan abastecerse constantemente de agua y alimento sin que necesariamente se aun lugar sucio. Por ello, estos insectos anidan en esos lugares y se reproducen rápidamente creando grandes plagas en el lugar en el que se asientan.

