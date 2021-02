Para la organización de la sociedad civil Transparencia Mexicana, el riesgo de impunidad en territorio nacional es más latente a partir de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Como muestra de ello, Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de la organización más emblemática contra la corrupción en México, informó que es muy preocupante que desde marzo de 2020, con la declaratoria de emergencia, el país y muchos estados han reducido los niveles de fiscalización del gasto público.

Vacuna contra COVID-19: Denuncian opacidad en la compra

De igual forma, los números de adquisiciones directas han incrementado, especialmente en relación al tema sanitario, y habría opacidad en el contrato de la adquisición de vacunas contra COVID-19.

Aunque el índice de Percepción de la Corrupción 2020, presentado recientemente por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, revela que México tuvo dos puntos de mejora y seis lugares respecto a 2019 (su calificación es de 31 puntos donde 0 sería la evaluación más baja y 100 la mejor evaluación posible), la nación seguirá siendo más corrupta que en 2014.

Denuncian corrupción en compra de vacunas contra COVID-19 en México.

En ese tenor, el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López agregó que es digno de atención y preocupación que con la pandemia de COVID-19 una gran cantidad de organizamos fiscalizadores, como los órganos de fiscalización superior o el propio Congreso, se replegaron.

“Coahuila creó una comisión especial para el seguimiento de los recursos. No lo he visto recientemente, no me imagino que hayan sacado ningún informe, solo se instaló la comisión. Entonces, este es un ejemplo de muchos que existen en el país, incluso en el plano federal, de cómo no se han aprovechado las herramientas que tiene el Estado para vigilar más el gasto en el tema de la emergencia sanitaria y la recuperación económica”, señaló.

Además, el también experto en estudios del desarrollo por la Universidad de Cambridge, de Inglaterra, agregó que otro de los temas más recientes es el de la vacuna. Al respecto, informó que han observado que los contratos para su adquisición son opacos, se han calificado como reservados y no se tienen detalles de cómo funcionan.

Finalmente, Bohórquez López subrayó que diariamente cambia esta información, por lo que hay un clima muy propicio para que haya sobreprecios en la compra de vacunas y tratamientos para SARS-CoV-2.

