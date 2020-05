Denuncian ampliación del periodo del rector de la UABJO por el Covid-19

Debido a la contingencia generada por el coronavirus Covid-19 en México, se han producido muchos cambios, uno de ellos se ha dado en Oaxaca y más específicamente en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) donde se decidió que el periodo del Rector sea prolongado hasta que pase la epidemia, pero esto causó controversias.

Resulta que el catedrático Pedro Sosa denunció que la Comisión Electoral de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) que se ha violado la Ley Orgánica al prorrogar el periodo del actual Rector, Eduardo Bautista, y demás funcionarios administrativos por el coronavirus.

Rector de UABJO más tiempo en el poder

El profesor de la Universidad de Oaxaca, Pedro Sosa, dijo que el Colegio Electoral no debería tomarse atribuciones que le competen sólo al Consejo Universitarios, ya que no está en sus funciones proponer, realizar o ejecutar por sí mismo, actos que no se encuentran establecidos la Ley Orgánica, aun cuando se de un caso extraordinario como son el incremento de casos por coronavirus.

Eduardo Bautista, rector de la UABJO no dejará su cargo a causa del Covid-19.

Y es que el profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, señaló que la Ley Orgánica de la UABJO indica en su artículo 18 que se consideran como órganos de gobierno de la UABJO el Congreso Universitario, el Consejo Universitario, el Rector, los Consejos Técnicos y los Directores.

Pedro Sosa explicó que el periodo del actual Rector de la UABJO, Eduardo Bautista, debe concluir el 14 de mayo de 2020, ahora bien, debido a la contingencia del coronavirus se aplazó por más tiempo este periodo, acción que va en contra de lo establecido en lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la universidad, el rector no puede prorrogarse en el ejercicio del cargo para el que fue electo.

Resulta ser que el 8 de mayo, la Comisión Electoral dio a conocer que determinó la continuidad de las funciones de los actuales funcionarios administrativos de la UABJO, lo que incluye al Rector Eduardo Bautista, pero dada la contingencia del Covid-19 el plazo de sus funciones será aumentado.

Rector de la UABJO, Eduardo Bautista: no renuncie a sus atribuciones legales: los escritos solicitados a directores y demás consejeros deben dirigirse a usted como pdte del Consejo Univ. o a la Sria General, no a la Comisión Electoral.@LucianoConchier pic.twitter.com/Bd9d8zx7E3 — Isidoro Yescas (@YescasIsidoro) May 11, 2020

De acuerdo con Pedro Sosa, los miembros de la Comisión Electoral argumentaron que resulta “confuso” que actualmente y en virtud de las disposiciones federales y estatales sobre la contingencia del nuevo coronavirus Covid-19 las funciones, competencia y acciones del Rector de la UABJO se encuentren suspendidas y constreñidas a lo esencial.

Esto sorprende porque dentro de la normatividad universitaria no se contempla la figura de “Fuerza de causa mayor” y que el cúmulo de procesos electorales, administrativos y académicos, pero con el Covid-19 deberán permanecer funcionando de forma reservada y una vez superada esta emergencia sanitaria, desarrollarse a plenitud y a la brevedad posible la renovación del proceso electoral, explicó el catedrático Sosa.