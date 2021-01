La denuncia por la falta de ejecución del Plan Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas se hizo pública por activistas de Tlaxcala; desde la perspectiva de los inconformes, las acciones que han llevado a cabo las autoridades locales son suficientes para poner un fin al problema.

De esta forma, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián, externó que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, divulgó los resultados en el “combate contra la trata de personas”.

La Verdad Noticias informa que, se han radicado 13 carpetas de investigación por este delito, además de proporcionar atención a las víctimas, y vincular a nueve personas a proceso.

No cesa y crece trata de personas en Tlaxcala

Sin embargo, “las cifras presentadas, no reflejan la realidad, los datos generados no son los reales, estos no representan la gravedad del problema. Las acciones realizadas, si bien son necesarias, no son suficientes”.

Bajo ese contexto, puntualizó que, con el fin garantizar una atención efectiva, esta debe ser integral y con la articulación de la política gubernamental. Reiterando que la presentación de esos datos, sugiere avances en la materia; aunque también, “mientras no se opere el Plan Estatal, toda acción suelta pareciera ser más una simulación”.

A través de un comunicado, recriminó esta asociación civil y reprochó que la trata de personas no sea atendido de forma efectiva por las autoridades estatales, “las acciones que se han implementado han sido mínimas”.

Denuncian acciones insuficientes para combatir la trata de personas en Tlaxcala.

Por lo anterior demandaron a la PGJE Tlaxcala, como a las demás instituciones de los tres poderes de gobierno, acciones contundentes y articuladas, con el fin de que la horrible violación a derechos humanos que implica la trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, sea efectivamente atendida, con miras a su erradicación total.

