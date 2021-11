En Estado de México, un policía de Cuautitlán Izcalli fue exhibido a través de redes sociales por agredir verbalmente a un conductor de automóvil. Haciendo uso de palabras altisonantes, insultando e intimidando, el oficial fue captado en el momento que presuntamente trataba de infraccionar al automovilista.

En el video ampliamente difundido en redes sociales se aprecia cuando el conductor se dirige al uniformado y le comenta que no se detendrá, ya que el policía no cuenta con la autorización para infraccionarlo. “Si jefe, pero usted no está autorizado para infraccionar, jefe”, se escucha decir al conductor, mientras continúa avanzando, seguido por el policía municipal.

“No le hagas a la mamada, hijo, ya estás huevudito para que le hagas a la mamada, perro. Por eso, hijo, ahorita te voy a traer a una compañera”, se escucha decir al elemento de la Comisaria de Seguridad Pública de Cuautitlán.

Policía amenazó con insultos y groserías al conductor

Es en ese momento, que el policía empieza a amedrentar con insultos y groserías, como forma de defensa, lo que el automovilista realiza es pedir a la mujer que lo acompaña en el vehículo que no deje de grabar lo que está sucediendo. De acuerdo con información del video, el policía pertenece al municipio de Cuatitlán, Estado de México.

Denuncian corrupción de la policía en Cuautitlán Izcalli

Denuncian a policía por agresión verbal contra conductor de Cuautitlán Izcalli.

La Verdad Noticias informa que, los habitantes del municipio de Cuautitlán Izcalli han denunciado múltiples prácticas corruptas de la policía municipal. Señalan que incluso en el municipio no hay infracciones de forma oficial, pero los policías les exigen dinero.

“A diario somos molestados y no hay multas, pero pues por eso luego nos molestan que demos mochadas, tenemos que pagar por trabajar”, acusa Jesús Osorio, taxista de Cuautitlán.

“Aquí la verdad, la policía, no se si han visto, los datos del Inegi también dice que son de las más corruptas en el país”, asegura Diego, vecino de Cuautitlán Izcalli. Sin embargo, las autoridades municipales se niegan hablar al respecto.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.