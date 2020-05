Denuncian a Ana Guevara ante la FGR por extorsión

La empresa Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad S.A. de C.V. (CIMCSA) denunció a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por el delito de extorsión.

La denuncia se presentó la tarde de ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que incluyen a otros cinco funcionarios de la Conade: Sergio Monroy, subdirector general; Omar Hernández, subdirector de administración; Eric Delgado Blas, encargado de proveedores; Maricela de la Cruz, coordinadora del área jurídica y Filiberto Otero Salas, titular de de Control Interno.

Ana Guevara habría pedido ‘moches’ a cambio de un contrato

El pasado 8 de mayo, la empresa CIMCSA presentó ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz presentó una denuncia contra los mismos funcionarios, incluyendo a Ana Gabriela Guevara, a quienes se les acusa de posible asociación delictuosa, cohecho, simular licitaciones y falsificación de documentos, luego de que presuntamente les exigieran cobros por la adjudicación de un contrato por 16.9 millones de pesos.

Ahora, una nueva denuncia ante la FGR pesa a la titular de la Conade y cinco funcionarios de esta dependencia por los mismos delitos.

El apoderado legal de la empresa CIMCSA, Fernando Sánchez, indicó, al interponer la primer denuncia ante la Fiscalía de Veracruz, que Ana Gabriela Guevara exigió un pago previo de 150 mil pesos para otorgar de forma directa un contrato por servicios de alimentos a un comedor operado por Conade. Además de dicho “anticipo”, habría pedido un 15 por ciento de 16 millones 901 mil 552 pesos, total de lo sufragado en el contrato.

En la denuncia presentada ante autoridades de Veracruz se señala a Armida Ramírez Corral (expresidenta municipal suplente de Xalapa en 2004) como la intermediaria de Guevara Espinoza para el trato con Carlos Donaciano Solórzano Pineda, representante legal de Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad SA de CV.

Y es que Armida Ramírez, se habría presentado ante Donaciano como una persona muy cercana a Ana Gabriela Guevara y sirvió como vínculo para cerrar el contrato de “Suministros de Alimentos para Deportistas y Entrenadores”, el cual tuvo como vigencia de julio a diciembre de 2019.

Es una campaña en mi contra: Ana Guevara

Aunque por el momento la titular de la Conade no ha dado su postura ante la segunda denuncia, en su momento la ex atleta y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, señaló que se trata de una campaña en su contra debido a sus aspiraciones a la gubernatura de Sonora.

“La verdad no tengo una postura en particular porque es totalmente difamatorio lo dicho y los argumentos que hacen ahí. El motivo de esa demanda es la desaparición de una persona y pues sale a relucir mi nombre ahí. No tengo un punto de vista, toda vez que ni conozco a las personas”, señaló.