Denuncia de Semarnat ante la ONU es cuestionable, responde Calica

Tras la denuncia interpuesta por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en contra de Calica por supuesto desastre ambiental, la empresa Sac-Tun respondió que este señalamiento es cuestionable ya que el asunto que se denunció no es competencia de Naciones Unidas.

Como se sabe, esta compañía ha sido criticada por las autoridades federales luego de que se denunció que las actividades de extracción y comercialización de piedra caliza que realizan en Quintana Roo ha causado un supuesto daño ambiental en esta región peninsular.

De hecho, La Verdad Noticias informó que la Semarnat presentó una denuncia en contra de Calica ante la comisión de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Suiza. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que esta empresa comente un daño ambiental con sus actividades.

Calica responde a denuncia ante la ONU

Calica señaló que la ONU no tiene injerencia en estos temas

Sin embargo, la empresa señalada consideró que esta denuncia es cuestionable pues indicaron que Naciones Unidas no tiene injerencia en estos asuntos. Además, aseguró que no tiene conocimiento de la demanda presentada, ya que el gobierno mexicano no les ha informado.

“Nos enteramos de la existencia de una supuesta denuncia en contra de la compañía ante la ONU por medio de la prensa. Al día de hoy no tenemos conocimiento de los señalamientos específicos de la denuncia planteada por la Semarnat, dado que el gobierno de México no nos ha proporcionado una copia”, detalló a través de un comunicado.

Además, Calica agregó que la denuncia del Gobierno federal se realizó ante una instancia internacional que no está especializada en temas ambientales, por lo que defenderán sus derechos a través del proceso de arbitraje establecidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Calica abierta al diálogo

Calica defenderá sus derechos apelando al TLCAN

Calica señaló que no entiende la denuncia presentada por las autoridades federales ante la ONU pues esta empresa aseguró que siempre ha estado abierta al diálogo con el gobierno federal.

