Denuncia INAH ante FGR subasta de piezas prehispánicas

Debido a que el próximo 18 de mayo se llevará a cabo la subasta “Art of Africa, Oceania, and the Americas” en la que se pondrán a la venta 26 piezas de origen mesoamericano, la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Por medio de un comunicado, ambas dependencias informaron que en la subasta “se incluyen piezas que, de acuerdo al dictamen realizado por especialistas de este Instituto, son consideradas Monumentos Arqueológicos”.

Asimismo, dieron a conocer que también se informó de la situación a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Policía Federal Ministerial, a las que les solicitaron “su asistencia diplomática y legal respectivamente”, informó el INAH.

INAH busca recuperar piezas a subastarse; denuncia ante FGR

Piezas arqueológicas a subastarse el 18 de mayo

Según lo informado, en la subasta organizada por Sotheby’s se pondrán a la venta 121 lotes, de los cuales 26 son originarios de las culturas maya, olmeca, así como de los actuales estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas.

En su comunicado, la Secretaría y el INAH no detallaron cuándo tuvieron conocimiento de la subasta ni especificaron cuántos de los 26 lotes mesoamericanos fueron identificados como auténticos en el dictamen que ya se hizo.

“Por tratarse de una carpeta de investigación abierta, las Instituciones están impedidas de ofrecer mayor información al respecto”, dijeron, aunque sí señalaron que “continuarán impulsando acciones en contra del tráfico ilícito de bienes culturales y seguirán trabajando, en el marco de sus competencias, por la recuperación del patrimonio mexicano que se encuentra fuera de nuestras fronteras”.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, entre las piezas a subastarse está el lote 97 y su precio de salida es de 38 mil dólares; sin embargo, se espera que sea vendida entre 50 mil y 70 mil dólares, es decir entre 997 mil y un millón 300 mil pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado