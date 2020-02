Denuncia "Causa en Común" que policías de Nuevo León pagan sus uniformes

El 63 por ciento de los policías de Fuerza Civil en Nuevo León, además de intentar combatir la ola de violencia, tienen qué pagar sus botas, chalecos, fornituras, cartuchos, gasolina e incluso la reparación del vehículo que manejan.

José Antonio Polo Oteyza, director general de Causa en Común, A.C, indicó que: "Una encuesta entre la policía arroja un resultado que da vergüenza".

Esto se dio a conocer ante los asistentes del "Foro Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías" en un hotel de la localidad que en su mayoría eran policías de la corporación.

Además, los resultados de dicha encuesta, Polo Oteyza comenzó a describirlos uno a uno ante la presencia de Jorge Fernando Garza Morales, subsecretario de Seguridad Pública estatal.

Entre ello, indicó que un 48 por ciento de los policías paga o ha pagado alguna vez de su bolsillo sus botas; el 43 por ciento sus uniformes; el 23 por ciento los cartuchos; el 8 por ciento la gasolina para la patrulla; el 11 por ciento las reparaciones y el 14 por ciento los chalecos antibalas.

"Y hay quienes dice que el 37 por ciento dice que no ha tenido que pagar por nada, lo que quiere decir que un 63 por ciento ha tenido que pagar por algo".

Agregó: "Y es lo que se viene a decir que siempre se tiene un modelo de policía y no es cierto, son estados de cosas, no son modelos, una situación donde más del 60 por ciento tiene que pagar de sus bolsillos por alguna de estas cosas no es modelo de nada, es una situación corrupta... perdón que lo diga así, pero hay que hablarnos con todas sus letras", comentó.

Al parecer, no fue un buen día para los titulares de seguridad en el Estado, ya que el director de Renace, Martín Sánchez Bocanegra, indicó que del 72 por ciento de confianza que tenía la ciudadanía a los elementos de Fuerza Civil, ésta se redujo a un 69 por ciento.

Te puede interesar:VIDEO: Difunden primeras imágenes del arresto de Emilio Lozoya en España

Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Fernando Garza Moralez, indicó que hay 7 mil 800 elementos en activo en la coorporación estatal.

Únete a nosotros en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana