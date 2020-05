Dengue ataca a Veracruz, Tabasco y Jalisco; suman 1,356 casos

En medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, los estados de Veracruz, Tabasco y Jalisco registran un alto número de personas enfermas de dengue; entre las tres unidades suman mil 356 casos.

Primeros lugares con casos de dengue en el país

De acuerdo con las cifras actualizadas hasta esta semana, Veracruz ocupa el primer lugar con casos de dengue con 716 casos, e incluso, en días pasados se confirmó el deceso de una persona a causa de esta enfermedad.

Tabasco es la segunda entidad con más casos de dengue con 379, donde la mayoría de los enfermos se han detectado en Centro, Paraíso, Comalcalco y Cárdenas. Del total de casos, 61 son considerados muy graves.

En tercer lugar está Jalisco, con 261 personas contagiadas, según datos de la Dirección General de Epidemiología. Esta entidad encabezó la lista de más casos de dengue en 2019, reportando 11 mil 737.

El total de fallecimientos en Jalisco durante el año pasado fue de 49, cuando en 2018 habían sido seis víctimas únicamente.

El acumulado de casos en Jalisco en el presente año incluye 52 personas con dengue con signos de alarma, 24 con dengue grave, así como 185 con dengue no grave.

Los municipios con mayor afectación por tasa de contagio son Tonila, con seis casos de dengue no grave y tres de dengue grave o con signos de alarma; Techaluta de Montenegro con cuatro personas contagiadas de dengue no grave; San Gabriel, con 15 personas contagiadas de dengue no grave y una persona con los otros tipos de dengue.

La llegada de la temporada de lluvias nos pone en alerta ante una amenaza global que otros años ha causado graves estragos: el dengue.



Se duplican casos de dengue en comparación al 2019

El total de casos confirmados en todo México hasta el corte de la Secretaría de Salud federal al 4 de mayo era de 2 mil 777 personas contagiadas de dengue, cuando en el mismo período del año pasado fueron mil 694.

Los tres gobiernos han anunciado acciones para liquidar al mosquito transmisor del dengue, y se espera que en las próximas semanas el número de personas contagiadas disminuya.