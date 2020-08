Demandan en Guerrero insumos médicos y equipo tecnológico para clases a distancia

Habitantes del municipio de San Luis Acatlán, de la región Montaña alta de Guerrero, protestaron tomando la caseta de peaje La Venta en la Autopista del Sol, para exigir a los tres niveles de gobierno insumos médicos para la atención de la pandemia de Covid-19, así como material educativo y equipo tecnológico para que los niños de esta localidad no se pierdan el ciclo escolar que dará inicio el próximo 24 de agosto a distancia.

Entre su pliego petitorio, los pobladores de exhortaron a las autoridades destinar recursos para obra pública, como es la pavimentación y reparación de caminos dañados por las recientes lluvias, drenaje y presupuesto para los agricultores.

Zona marginada y sin apoyo de gobiernos

Los procedentes de las comunidades Llano del Maguey, Pie de Tierra Blanca, Barrio de Guadalupe, Tierra Colorada y el Crucero de Huehuetepec, detallaron que pertenecen al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, y denunciaron que sus comunidades se encuentran en una zona marginada, a la que no llega ayuda ni presupuesto.

“No ha llegado medicamento, ni gel antibacterial, por falta de atención del gobierno federal, estatal y municipal”, denunció Jesús Plácido Galindo, vocero de los manifestantes.

Añadió que también hace falta material educativo y herramientas para que los niños puedan tomar clase ante esta nueva normalidad derivado de la emergencia sanitaria.

“No es posible que no hayan metido tecnología, no hay internet, queremos que vean las carencias, que busquen alternativas para que nuestros niños tomen clases y no pierdan su proceso”, recalcó Plácido Galindo.

Insistió que “de lo que dice el gobierno, no podemos quedarnos en la casa porque no hay trabajo. No hay presupuesto para que el campesino trabaje su tierra”, y el poco apoyo que llega son repartidos a “personas privilegiadas”.

Tras su movilización, los habitantes de San Luis Acatlán fueron atendidos por funcionarios del gobierno estatal, con quienes acordaron una mesa de trabajo en la oficina de Promotora Turística, para analizar sus demandas.