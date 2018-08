Dejan en libertad a Elba Esther Gordillo

Tras pasar cinco años detenida, Elba Esther Gordillo es puesta en libertad por el primer Tribunal Unitario la madrugada de este miércoles.

La exlideresa del SNTE dio a conocer a las 23:30 horas del martes 7 de agosto una carta del Tribunal donde le notificaban su ‘absoluta e inmediata libertad’.

La carta fue leída la madrugada de este miércoles 8 de agosto a los medios de comunicación por el abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro.

Tras una semana para asimilar emocionalmente lo sucedido, el 20 de agosto Elba Esther Gordillo dará una conferencia de prensa, afirmaron.

"Debido a la muy larga situación de aislamiento a la que me he visto sometida, me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal", señaló la exlideresa.