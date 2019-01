Dejan a un lado a Pemex; AMLO afirma que las pipas serán controladas por Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó en su conferencia matutina que las 500 pipas que adquirirá el gobierno de México estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y no de Petróleos Mexicanos (Pemex).

AMLO dio a conocer que para la adquisición de las pipas se creó una comisión con carácter de urgente conformada por las secretarias de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval, y de Economía, Graciela Márquez, así como la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Raquel Buenrostro.

“Ellas tres van a hacerse cargo de la adquisición de estas pipas. Ya iniciaron el proceso de consulta con fabricantes nacionales y extranjeros, ya se les va a informar en su momento”, destacó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Pronto, muy pronto, vamos a tener este equipo que va a pertenecer a la Secretaría de la Defensa, porque lo estamos concibiendo como un plan de emergencia para que no tengamos problemas de abasto de combustibles ante cualquier circunstancia”, afirmó López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador detalló que la Sedena tiene un sistema de transporte y analizan vincular la distribución con la vigilancia, para tener pipas protegidas en caso de robos.

"Que ante la emergencia, no falte el combustible. Es un plan de seguridad que ya no tengamos que estar padeciendo porque nos rompieron un ducto, nos pincharon un ducto y mientras lo remendamos se queda sin combustible la Ciudad o el Estado de México o la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ya no", explicó.

En la actualidad, el sindicato es dueño de las pipas que abastecen de combustible a las estaciones de servicio en prácticamente todo el país.

El secretario de la Defensa Nacional mexicano, Luis Crescencio Sandoval, informó que el día de hoy ya tienen los 11 ductos cubiertos con el personal naval, militar y policía federal para evitar que continué el robo de combustible comúnmente llamado huachicoleo.