Defiende Rosario Ibarra ante diputados su actuación contra el INE

Durante su comparecencia ante diputados federales, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, aseguró que se debe a las víctimas y no a que conozca desde hace tiempo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Además, justificó su recomendación hacia el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que ha provocado un enfrentamiento legal entre ambas instituciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues ambos órganos autónomos presentaron controversias constitucionales contra sí mismas.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, la CNDH arremetió anteriormente contra el INE al señalarlo como un organismo parcial y que ha dañado a la democracia en México, lo cual no agradó al árbitro electoral, que interpuso una controversia constitucional ante la SCJN por este asunto.

CNDH no violó la ley

El presidente ordena a sus súbditos a atacar al @INEMexico y, sin pensar, como una piedra, la titular de la CNDH

dice que emitió una recomendación al INE por una masacre ocurrida en 1952.



Vía: @avieu pic.twitter.com/zyQYT18FU5 — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) November 22, 2022

Respecto a la recomendación que la CNDH emitió contra el INE, Rosario Piedra señaló que esta medida no violó ley, ya que dicha acción no excede las facultades del organismo bajo su mando. Además, señaló que no quieren que se repitan fraudes electorales que han marcado la historia de México.

“La mayoría de las y los mexicanos queremos fortalecer nuestra democracia formal pero también las iniciativas de democracia participativa. Queremos la garantía de contar con un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, legal o supralegal, que asegure la transparencia del proceso electoral, y el recuento efectivo de votos con plena certeza para la ciudadanía”, indicó.

Además, la presidenta de la CNDH señaló que ha habido ataques en su contra, incluso desde su elección, aunque reconoció que sí militaba en Morena antes de que el Senado la eligiera como ombudsperson. Aseguró que se ha mantenido al margen de toda decisión partidista desde su nombramiento.

La titular de la CNDH desdeña al Senado

CNDH es autónoma

"¿Cómo es posible que la CNDH emita recomendaciones al Instituto Nacional Electoral? No hemos visto a la CNDH levantar la voz ante tantas causas que no son políticas. La CNDH se ha caracterizado por la omisión." @Sue_Bernal pic.twitter.com/y5Kn5F2YdH — Laura Brugés (@LauraBruges) November 22, 2022

Por último, Piedra Ibarra señaló que el gobierno no es el único ente que busca tener injerencia en la CNDH pues este organismo también está rodeado de poderes fácticos y hasta religiosos.

