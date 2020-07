Defensoras de derechos son detenidas en CDMX mientras protestaban con carteles

Luegos de las manifestaciones que se hicieron en el centro de la capital del país, la que pagaron los “platos rotos” fueron las defensoras de derechos humanos Gisela Martínez Miguel y Josahandi Mireya Orduña Anaya quienes fueron detenidas de manera arbitraria por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cuando colocaban carteles en la vía pública.

La manifestación de las personas que fueron detenidas se debía para exigir la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, víctimas de desaparición forzada. Una de las detenidas expresó que no había una orden de aprehensión ni nada para detenernos argumentando que estaban ejerciendo los derecho humanos y la libertad de expresión.

Detienen a manifestantes en CDMX

Los hechos ocurrieron este viernes cerca de las 11:50 de la mañana en Avenida Revolución, frente al Paradero de la estación del Metro Mixcoac en la Ciudad de México en donde los policías aducen que es una falta administrativa pegar propaganda en lugares públicos.

Por su parte Gisela Martínez, integrante del Comité Cerezo, narró que ambas activistas estaban en la vía pública en frente a un poste de luz donde pegaban carteles para pedir la libertad de presos políticos y exigir justicia por los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes fueron víctimas de desaparición forzada al ser detenidos en el centro histórico de Oaxaca y cuyo caso analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La detención se registró este viernes cerca de las 11:50 de la mañana en Avenida Revolución

Asimismo relataron los carteles fueron interpuestos en la vía pública, no en propiedad privada por lo que estaban sobre la banqueta y con engrudo, un material lavable y que no daña ningún inmueble, pegando los carteles, por lo que elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) se acercaron con las mujeres y les reclamaron que no podían pegar la propaganda deteniéndose.