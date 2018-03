Declaran emergencia en municipios de Tabasco

Lluvias han provocado que el río Usumacinta se desborde

EXTRACCIÓN NORMAL EN LAS PRESAS: CFE

"La extracción promedio semanal fue de 400 metros cúbicos por segundos, con picos de 600, y un gasto base de 300 metros cúbicos por segundo”, detalló el funcionario.

El, el más caudaloso del país, mantiene en jaque a, debido a que comenzó a desbordar en sus zonas bajas por el incremento de casi un metro (91 cm) arriba su nivel máximo ordinario. El alza del nivel poderoso afluente se debe principalmente a las lluvias que laha arrojado en Guatemala, y por ende el escurrimiento del agua a través de dicho río que nace en el vecino país. El, informó este lunes en el marco de la sesión ordinaria de la, que por el incremento del nivel del río Usumacinta, se han reforzado las acciones de prevención en los municipios de Balancán, Centla, Emiliano Zapata, Jonuta, Macuspana y Tenosique, que bordean el Usumacinta. Dijo que los esfuerzos se han centrado en unos veinte casos en que a las afueras de las casas hay anegaciones, principalmente en el municipio de Jonuta, y algunas pérdidas mínimas en cosechas, expresó el funcionario estatal. Aunque el riesgo sería un deslave en un camino de Boca de San Gerónimo, en Jonuta, “que de agravarse podría incomunicar a 4 mil 500 personas de 16 comunidades, por lo que corresponde a la Junta Estatal de Caminos (JEC) hacer las reparaciones”, advirtió. En tanto que, para evitar una catástrofe, elfirmó el fin de semana una declaratoria de emergencia para que se tenga a disposición inmediata recursos del, para una primera compra de costales y arena, así como de láminas para techos, a fin de apoyar a la población que pudiera resultar afectada. En agua ha alcanzado decena de comunidades que, aunque no se ha metido a todas las casas, solo en algunas, ya prácticamente permanecen aisladas porque el Usumacinta ha derramado en las zonas bajas y ha inundado caminos y carreteras. Los ganaderos de la región han comenzado a evacuar el ganado a las zonas más altas para protegerlos. Pastizales y sembradíos de maíz y diversas hortalizas ya se encuentran anegadas. Uno de los municipios donde ya se sienten los estragos de la inundación es Jonuta. Mier y Terán dijo que en comunidades en Jonuta ya se registran inundaciones; asimismo en una colonia del municipio de Tenosique hay varios encharcamientos más que nada porque todavía no afecta a viviendas. No ha pronósticos de lluvia ni en Centroamérica ni aquí en Tabasco, lo que esperamos es que el nivel del Usumacinta vaya bajando. Ahorita los municipios más afectados son Jonuta y Centla”, destacó el director de Protección Civil. Aunque se han prevenido para cualquier eventualidad y ya se tienen listos dos albergues en Tenosique; dos en Emiliano Zapata; dos en Centla; dos en Balancán y uno en Jonuta.Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, Francisco Nicolás Nájera, jefe del Departamento Regional de Hidrometría de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presentó las políticas de operación de las presas del Alto Grijalva y aseguró que éstas presentan niveles por debajo de su capacidad máxima. Informó que en la presa Peñitas la extracción no rebasó los 600 metros cúbicos por segundo, en estricto apego a los acuerdos del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas.Mier y Terán Suárez indicó que si se llegara a romper el camino las comunidades podrían verse seriamente afectadas. Detalló que con recursos del Fondo de Contingencia de Tabasco (Focotab) se han adquirido 20 mil costales de arena, de los que 4 mil fueron repartidos a las comunidades de los municipios de los Ríos.