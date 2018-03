Decidió matar a su esposo porque este quiso seguir de fiesta

El esposo decidió ir por más cerveza para seguir tomando, provocando la furia de su esposa

Te puede interesar

Lamentable hecho sucedió el pasado viernes en la ciudad de Cholula, Puebla. Una mujer de 57 años de edad, en medio de su furia mató a su esposo de 37 años, todo por unas cervezas. Al parecer, este había comenzado a tomar horas antes y llegó a su casa acompañado de un amigo. Estos, al no bastarles el alcohol, decidieron ir por más cervezas, lo cual provocó la molestia de la mujer. Lucía ya le había reclamado el estado de ebriedad en que se encontraba, pero éste ignoró sus reproches y fue con su amigo, situación que aprovechó la mujer para ponerse al frente de su camioneta. Lucia esperó a que Martín regresara y lo arrolló con el vehículo. Cuando agentes policiacos arribaron al lugar, la esposa y el amigo de la víctima se encontraban parados junto al cuerpo, quien a simple vista presentaba un golpe en la cabeza, por lo que solicitaron la presencia de una ambulancia, que después de valorar al hombre determinaron que presentaba traumatismo craneoencefálico y que ya no contaba con signos vitales. Al cuestionar a la mujer, esta se negó a dar cualquier información y dijo a los policías que no diría nada hasta que estuviera con ella su abogado. Pero el amigo de Martín fue quien comentó lo ocurrido a los oficiales, por lo que Lucia Méndez fue remitida ante el Ministerio Público como detenida e indiciada, mientras que el amigo del occiso fue llevado en calidad de testigo.