Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- Debido al sismo 11 pueblos ya no podrán ser Mágicos El dinero destinado para 11 nuevos Pueblos Mágicos pudiera servir para fortalecer los que están severamente dañados, informó Enrique de la Madrid. Ante la contingencia que afectó a estados como Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas, la Secretaría de Turismo (Sectur) analiza con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) no ampliar el número de Pueblos Mágicos para reorientar el presupuesto en 2018, declaró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. El funcionario federal explicó que el dinero etiquetado para 11 nuevos Pueblos Mágicos pudiera servir para fortalecer los que se vieron severamente afectados como Atlixco y Cholula en Puebla, el pasado 19 de septiembre. Este día realizó un recorrido por los centros históricos de Atlixco y Cholula y precisó que su nominación no está en peligro porque se vieron afectados por una situación de excepción como fue el sismo. Al considerar que ya no hay riesgo en los lugares siniestrados, el funcionario federal invitó a la población a visitar estas ciudades para reactivar su economía.

"La manera de ser solidario hoy en día con nuestro país es viajar porlos estados más afectados. La mayoría de ellos está en condiciones de visitar. Se necesita que haya gasto para que se consuma en los restaurantes, en las tiendas. Hay que viajar porlas zonas que están afectadas porque en la medida que ya está la seguridad garantizada lo que tenemos que hacer es cuidar el empleo."

También sugirió a los comerciantes buscar apoyo en la banca de desarrollo para fortalecer sus negocios. De la Madrid Cordero agregó que la afectación a inmuebles coloniales alcanza los 8 mil millones de pesos en el país y analizan la estrategia para poder intervenir la infraestructura. Por último, en la capital visitó la Biblioteca Palafoxiana, la Iglesia de la Compañía y la Casa de Alfeñique.