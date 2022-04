Debanhi Escobar ¿Cuál es la hipótesis de su muerte según su padre?

Un golpe en la cabeza ha sido la causa de la muerte de la joven Debanhi, de 18 años, desaparecida en la periferia de Monterrey hace 13 días y cuyo cuerpo apareció este jueves en una cisterna al lado del motel Nueva Castilla, donde se la vio por última vez.

Por su parte la Fiscalía de Nuevo León ha informado de que cuando la chica abandonó el taxi que la llevaba hasta su casa, en el kilómetro 15,5 de la infernal carretera a Nuevo Laredo, se dirigió hacia la empresa de transporte Alcosa.

Esto fue cerca del hotel a eso de las 4:30 de la madrugada, al parecer tratando de comunicarse con alguien sin que pudiera ser atendida por algún empleado del lugar. Hasta aquí hay pruebas de videos y testimonios sobre el paradero de Debanhi Escobar. Después no se sabe nada más.

¿Qué dijo la Fiscalía de la muerte?

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci Zuazua, ha criticado la falla humana masiva que a su parecer ha impedido avanzar en esta investigación. “Ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada, no es la primera vez que pasa”, ha dicho en referencia a la cisterna del motel donde ha aparecido el cadáver de la joven.

Fasci Zuazua opina que estos errores en las búsquedas de desaparecidos pasan en todo el mundo. “Lamentablemente, estaba en el fondo del agua y no había nada que visualizar, debajo del agua no pueden oler los caninos”, ha afirmado.

No hay información sobre si además de “visualizar” se intentó sondear bajo el agua la presencia de algún cuerpo. El funcionario ha puesto su cargo a disposición de la autoridad, no sin antes afirmar que en Nuevo León no opera ninguna banda de secuestro de mujeres

El fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, en un video emitido por redes sociales, ha reconocido, efectivamente, que la cisterna cercana al hotel ya se había registrado antes con el permiso del propietario.

A esa búsqueda acudieron “agentes de la Fiscalía, de la Comisión Estatal de Búsqueda, miembros de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, de Protección Civil y familiares de la muchacha.

La búsqueda no permitió entonces encontrar el cuerpo y fueron los trabajadores del motel quienes reportaron la emanación de gases” en dicho lugar. Tras el aviso, los agentes “acudieron inmediatamente”.

La familia de Debanhi Escobar ha mostrado sus reticencias con la investigación precisamente porque no se había encontrado antes el cadáver pese a haber revisado la cisterna con anterioridad. El padre, Mario Escobar, insinuó en la mañana de este viernes que podrían haberlo trasladado hasta allí.

¿Qué hipótesis tiene el padre de Debanhi?



Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, afirmó que en el motel Nueva Castilla están las piezas clave para entender cómo murió su hija. Tras ver el video que muestra a un conductor de Didi tocar sin su consentimiento a Debanhi, Mario cree que su hija se salió del vehículo y así fue como el conductor le tomó la foto de Debanhi sola en la carretera.

Después, la joven habría ido al motel en busca de ayuda, pues en videos se le ve entrar y caminar por la orilla del inmueble. Sobre la cisterna donde se encontró el cuerpo de Debanhi, su padre aseguró que "no es lógico" haber encontrado el cuerpo hasta después de trece días, si las autoridades ya habían investigado previamente, en cuatro ocasiones, el lugar.

Cabe destacar que Mario Escobar, padre de Debanhí aseguró que hay discrepancia entre la primera y segunda autopsia realizada a su hija y mostró disposición para hacer una tercera autopsia en caso de ser necesario para esclarecer los hechos. "No vamos a descansar hasta saber qué pasó con Debahni", dijo el padre.

