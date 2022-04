Debanhi Escobar: Analizan lenguaje corporal de taxista y amigas

Tras los videos de las declaraciones de Juan David Cuéllar y las presuntas amigas de Debanhi Escobar, han surgido varias hipótesis y muchas personas piensan que alguno de ellos está mintiendo.

Es por eso que la experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, se encargó de analizar cada gesticulación facial y movimientos durante estas entrevistas, para poder descifrar si alguien está mintiendo.

“Hay congruencia con lo que está diciendo, no se traba”.

En el video de Youtube, la analista se encargó de confirmar que Juan David Cuellar, quien fuera el DIDI de Debanhi y quien le tomó la última foto antes de morir, está diciendo la verdad y que es completamente que este nervioso por que él no quiere estar dando declaraciones.

“Agarrarse la nariz no siempre es sinónimo de mentira. En este caso no me parece que sea un discurso elaborado o robotizado. Está nervioso, por supuesto que si”.

Analizan lenguaje corporal de Juan David Cuéllar y amigas de Debanhi Escobar

Por otra parte, en la segunda parte del video, se analiza el lenguaje corporal de las amigas de Debanhi Escobar, quienes le dieron su declaración a Televisa Multimedios. Sin embargo hizo mucho énfasis en que únicamente eran conocidas, no amigas de Debanhi.

"Ellas intentan lavarse las manos de cualquier situación".

“Tienen miedo de hablar, por eso bajan la voz. Cuando cierra y abre los ojos es por que está recordando. La conocida tiene una mirada fija, está intentando de demostrar seguridad y aquí aumenta el parpadeo, es expresión de auto censura”.

“No se mueven, estas señoras están totalmente tiesas, hablar y habla y solo culpan a Debanhi”, dijo.

¿Cuándo encontraron el cuerpo de Debanhi?

¿Cuándo encontraron el cuerpo de Debanhi?

El cuerpo de Debanhi Escobar fue encontrado durante la noche del jueves pasado en un tanque de agua subterráneo abandonado en los terrenos de un motel en el norte de México, que las autoridades ya habían registrado en otras cuatro ocasiones. “Estoy destrozado”, dijo Escobar sobre la desaparición de su hija

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.