Agencias/Diario La Verdad Sonora.- De trabajar en casa de empeño pasa a la cárcel, de nombre Kassandra Gil Urías aceptó el empeño de un PlayStation valuado en 2 mil 700 pesos y que fue lo que le ha costado su libertad a sus 22 años de edad. Un par de días después del alquiler, fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia de Sonora por tener entre los bienes de la casa de empeño First Cash, de la que estaba a cargo en Hermosillo, ese artículo con reporte de robo. Fue el 21 de septiembre, mientras se encontraba laborando en el establecimiento, cuando los elementos de seguridad la detuvieron bajo el delito de robo equiparado. El pasado viernes fue vinculada a proceso, aún cuando sus familiares aseguraron que es inocente, ya que desconocía la procedencia del objeto. La empleada aceptó el alquiler de este artículo, que había sido robado y a cambio otorgó mil 500 pesos con plazo de un mes para sacarlo del empeño. Kassandra es madre soltera de un niño de dos años, y forma parte de las cinco personas que fueron detenidas en otros municipios del estado, por los operativos implementados por la Fiscalía General en casas de empeño desde el 15 de septiembre. María Teresa Urías, madre de Kassandra, contó que a su hija nunca se le capacitó para saber cómo responder ante estas nuevas adecuaciones a la ley.

"Mi hija estuvo detenida por 72 horas sin poder hacer contacto con nadie y hasta hoy sigue detenida en el Cereso, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿Dónde están las personas dueñas del aparato?, son ellas las que deben hacerlas acusaciones contra mi hija y hasta el momento no se han presentado a las audiencias".

"Ella no conoce a la persona que se lo empeñó, no tiene ninguna relación con esa persona, mi hermana si pidió la documentación requerida, y recibió el artículo para valorarlo, Kassandra hizo su trabajo, tal cual se lo habían pedido".

"Ella sabe, incluso lo dice, que la muchacha que está encerrada es inocente, pero no quiere ni la mediación, ni se presenta a las audiencias. Hasta donde yo tengo entendido, cuando una afectada no se presenta a la audiencia, no hay delito qué perseguir, no entiendo porque se han ensañado con mi hija", lamentó.

Señaló que no han tenido contacto con la parte demandante, es decir, no ha habido acusación directa contra su hija y, de acuerdo a su conocimiento, dijo, si no hay demanda no hay delito qué perseguir. La consola de videojuegos fue robada el 19 de septiembre, y el 21 de ese mes la encontraron al interior de la casa de empeño First Cash, la cual fue clausurada. Ni el ladrón del PlayStation, ni la persona que llevó a empeñarla, ni el dueño del negocio están detenidos. Esa es precisamente esa la molestia de los familiares de la inculpada, pues consideran que no se está ejerciendo la justicia.En el momento de la transacción estuvo presente la gerente del lugar, por lo que no tendría que haber responsabilidad en contra de ella, afirmó su familiar. La acusación se centra en que no se solicitó la documentación, cuando la imputada asegura que sí lo hizo; sin embargo, los videos de la cámara de seguridad no han sido mostrados ante el juez Jesús Alejandro Bojórquez, quien lleva el caso. La mamá de la acusada indicó que ya hubo un intento de mediación con la dueña del PlayStation, sin embargo, no se ha querido a acercar a las audiencias para presentar su declaración, porque reconoce que Kassandra no fue la que se robó este artículo.