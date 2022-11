¿De cuánto es la multa por no respetar el doble Hoy No Circula en CDMX?

Este lunes 14 de noviembre, la Ciudad de México permanece bajo contingencia ambiental, por lo que las autoridades capitalinas activaron el programa Hoy No Circula, a fin de disminuir los contaminantes en el Valle de México, por lo que algunas personas no podrán usar sus vehículos.

Sin embargo, hay conductores que no cumplen con dicho reglamento, por lo que pueden hacerse acreedores a una multa debido a que no respetaron el Hoy No Circula en la Ciudad de México. Aquí te explicamos a cuánto asciende esta penalización al no cumplir este reglamento.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, las autoridades ambientales de la Ciudad de México informaron que aún se mantiene activa la contingencia ambiental en la capital del país, misma que fue activada desde el pasado sábado en la tarde, lo que generó críticas debido a la marcha a favor del INE.

Multas por Hoy No Circula

Continúa la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

Cabe señalar que el Hoy no Circula es doble y se aplica para los siguientes vehículos en la CDMX:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2 no podrán circular.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00”, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6 .

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que porten holograma “2”.

Cabe mencionar que la multa por no respetar dichas medidas está basada en el reglamento de tránsito y podría ser desde los mil 924 pesos y 2 mil 886 pesos. Además de que también podría ir el auto al depósito vehícular o como popularmente se le conoce como ‘corralón’.

¿Qué es una contingencia ambiental?

12:00, si vives o te encuentras en donde la #CalidadDelAire es MALA Recomendaciones para la protección de tu salud. -Grupos sensibles : Evita las actividades físicas al aire libre

-Para toda la población:

Una contingencia ambiental ocurre cuando ocurre una contaminación en un entorno natural que daña y provoca altos índices de contaminación, como la formación de ozono en las ciudades o los derrames de petróleo.

