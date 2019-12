Dan de baja a 2 mil beneficiarios de las Becas Benito Juárez en Veracruz

Un total de al menos 2 mil jóvenes beneficiarios de las becas Benito Juárez durante 2019 fueron dados de baja del programa, pues resultaron ser estudiantes "chocolates" de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), informó Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado federal en el estado de Veracruz.

El delegado explicó en una conferencia de prensa que al momento de lanzarse la convocatoria de las becas por parte del gobierno federal, hubo jóvenes que sin cursar estudios superiores se inscribieron para recibir el estímulo económico.

"Algunos quisieron agandallarse, pero el mecanismo es muy certero; estamos revisando muy bien cómo distribuimos el recurso público, y entonces detectamos las irregularidades", señaló.

También detalló que al momento de solicitar los documentos oficiales para la validación de la entrega de las becas, se constató que estos documentos no estaban avalados por las autoridades educativas pertinentes; incluso algunos directivos, cuando se dieron cuenta de este hecho, se deslindaron del hecho.

SE PRESENTARÁ UNA DENUNCIA PENAL EN CONTRA DE QUIENES SECUESTRARON A LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN

El delegado federal en Veracruz precisó que en toda la entidad se pudieron detectar alrededor de 2 mil casos irregulares y todos estos beneficiarios fueron dados de baja del programa; en uno de estos casos, declaró que se presentará una denuncia penal ya que los llamados "servidores de la nación" fueron secuestrados y obligados a entregar el apoyo de las becas.

"Hay un caso en Cosoleacaque, donde plagiaron a los servidores de la nación y los obligaron a entregar el recurso; ese caso está en revisión. En los otros, no se causó daño al erario, se detectaron a tiempo", informó el delegado.

El delegado Huerta Ladrón de Guevara también mencionó que en lo referente a la UPAV existe desorden por parte del personal administrativo ya que hay estudiantes que no se consideran tan jóvenes; ya que el programa de becas universitarias es para estudiantes de hasta de 29 años, y en esta Universidad hay alumnos becados que superan esa edad, sin embargo se les está reconociendo el trámite de la beca, por ser un apoyo universal.

En lo que si fue muy claro es que este apoyo no se entregará a personas que no sean estudiantes, puesto que estarían cobrando una beca que no les corresponde.

