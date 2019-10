Dan a conocer el DELICADO motivo de AMLO para intervenir en Culiacán

El empresario Miguel Alemán Velasco, presidente del foro México Cumbre de Negocios, aseguró que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, tomó la decisión adecuada en cuanto a lo sucedido en Culiacán, Sinaloa, pues de haber decidido lo contrario, habría ocurrido una matanza en dicho estado orquestado por un sanguinario grupo criminal.

Esto, durante la inauguración de la décimo séptima edición del foro, por lo que Miguel Alemán Velasco, añadió que “el que evitó que hubiera una matazón, fue el presidente López Obrador. Tenemos que darle toda nuestra confianza”.

Tras la detención y liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue la misma Secretaría de la Defensa Nacional, que aceptó haber tenido un plan deficiente al momento de la captura, pero reiteraron que la decisión que tomó AMLO, fue la correcta.

“En el caso de Culiacan, me consta que fue un error de sincronización” señaló el empresario. “Hubiera habido sorpresa y hubiera ocurrido la detención. Como no fue así y pasados más de dos o tres horas, se fueron juntando las gentes, que pensaron que lo había matado -refiriéndose a Ovidio Guzmán-. Luego, dijeron que estaba bien y lo soltaron. Hubo problemas, pero afortunadamente no más muertos parte de habitantes de la capital sinaloense”.

Para finalizar, Alemán Velasco, reafirmó que “en consecuencia, el que evitó esta matazón, fue el presidente. Tenemos que darle toda nuestra confianza”.

Millones de mexicanos siguen manifestando su total apoyo al tabasqueño, pues pese a que reconocen, fue una decisión difícil, fue la correcta.