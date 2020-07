Damnificados del 19-S denuncian retiro de apoyos en plena pandemia

Damnificados de la alcaldía Xochimilco por el sismo del 19 de septiembre de 2017 protestaron una vez más en el Centro Histórico de la Ciudad de México para denunciar que el gobierno de Claudia Sheinbaum les retiró los apoyos económicos para pagar renta, y que la reconstrucción de sus viviendas no han tenido avances, por lo que dicen estar desamparados durante la actual pandemia del Covid-19.

Desde temprana hora los pobladores del sur de la ciudad bloquearon el cruce de la avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, al igual que las calles José María Pino Suárez y República de Uruguay, para exigir una respuesta inmediata del gobierno capitalino.

09:32 #PrecauciónVial | Manifestantes procedentes de Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza así como de José María Pino Suárez a la altura de República de Uruguay arriban a Plaza de la Constitución. pic.twitter.com/bPxhDzX7fS — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 14, 2020

Damnificados se quedan desamparados

Señalaron que han sostenido varias reuniones con autoridades de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, donde han establecido acuerdos para el proceso de reconstrucción de sus viviendas, pero hasta el momento solo “se ha quedado en palabras”.

Los damnificados comentaron que la mayoría perdió su patrimonio y a tres años del sismo aún no tienen donde vivir, y la situación se les complica aún más debido a que les dejaron de dar el apoyo económico con el que pagaban la renta.

“Tuvimos algunas mesas de trabajo con la Comisión para la Reconstrucción y estamos en una lista de espera. Como no tenemos vivienda nos proporcionaron un apoyo para renta, para que pudiéramos salir de nuestros domicilios y rentar en otro lugar; sin embargo, hace aproximadamente tres meses nos retiraron el apoyo y no tenemos donde quedarnos, entonces venimos a tratar de entregar este pliego petitorio para que nos apoyen en ese sentido y hasta este momento no nos han atendido”, denunció uno de los damnificados.

“Llevamos tres años de mesas y mesas y no nos reconstruyen una sola casa, queremos saber que tenemos que hacer para que nos reconstruyan, porque no tenemos un techo estamos en temporadas de lluvias y hay personas mayores y discapacitados" dijo Isabel Ortega, damnificada de Xochimilco.

Los manifestantes indicaron que buscarán entregar su pliego petitorio a las autoridades de gobierno federal, "porque el local no los ha atendido".