¡Da la cara! Hija de Fox niega formar parte de Secta Nxivm; usuarios NO LE CREEN

Hace unos días se dio a conocer que Cristina Fox, quien es hija del ex presidente de México, Vicente Fox, formaba parte de la secta Nxivm que, traficaba con mujeres; el diario de Estados Unidos The New York Times, la incluyó en la lista de los siete mexicanos que son participantes del grupo delictivo.

El silencia en la familia Fox se hizo presente y ninguno se pronunció al respecto de la polémica situación; Vicente Fox, finalmente salió en defensa de su hija y aseguró que ella no tiene nada que ver, además dijo que es doloroso ver sufrir a Cristina.

Es muy doloroso para un padre,ver como se calumnia a una hija.

Mi querida AnaCristina esta formada en valores y virtudes; en el respeto y la dignidad.

Rechazo enérgicamente tan viles calumnias en su contra. https://t.co/7LcivPShQg — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) 26 de mayo de 2019

Esta vez, es la misma Cristina Fox, quien da la cara y se defiende; asegura que no forma parte de la secta y en un comunicado difundido en redes sociales, explicó, en el pasado 2003, “recién graduada de la universidad y junto a cientos de otras personas asistí al curso de 10 días de Executive Success Program en la Ciudad de México” programa promovido por el también involucrado en la secta Nxivm, Emilio Salinas, hijo del también ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Afirma que a 16 años de haber asistido a dicho curso, desde encontes, no ha vuelto a tener contacto con ellos y aseguró que cualquier información que la vincule con las actividades “ilegales y deplorables de Nxivm es rotundamente falsa”.

Redes sociales

Los comentarios de los usuarios en redes sociales, no se hicieron esperar y dejaron claro que no le creen, pues incluso, respondían la publicación con ironía y sarcasmo.

"Y la luna es de queso �� ja ja ja"

Y la luna es de queso �� ja ja ja pic.twitter.com/oH5HBmLZnx — Isabel Aguirre Palavicini (@yzavel) 26 de mayo de 2019 "Quisiera creerte ....pero mi religión me lo prohíbe!!!"

Quisiera creerte ....pero mi religión me lo prohíbe!!! — Juan Callejas (@CocaQuarto) 27 de mayo de 2019

"De seguro tu papá y mamá postizos te enseñaron esos valores, q se puede esperar de un viejo rata, q engaño al País y se enriqueciera el tus hermanstros vendiendo sus recursos naturales y robándose el dinero de las y los mexicanos, que valores puedes tener más que ser delimcuente"

De seguro tu papá y mamá postizos te enseñaron esos valores, q se puede esperar de un viejo rata, q engaño al País y se enriqueciera el tus hermanstros vendiendo sus recursos naturales y robándose el dinero de las y los mexicanos, que valores puedes tener más que ser delimcuente — Hugo Salas (@hugosalitas) 26 de mayo de 2019

"El que se excusa se acusa"

El que se excusa se acusa ����‍♂️ — JOSE ANTONIO L (@chipruit) 26 de mayo de 2019

"La hija de Fox negando acusaciones de la corte americana . A nosotros no nos importa tu nefasta vida de junior , ve y convence a la justicia americana."

La hija de Fox negando acusaciones de la corte americana . A nosotros no nos importa tu nefasta vida de junior , ve y convence a la justicia americana. — ��LUIZITO VALENCIA (@LuizzitoValenty) 26 de mayo de 2019