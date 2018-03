Da a luz en tienda departamental y la condenan a 16 años de cárcel

El personal de Liverpool negó el acceso a los servicios especializados de salud y en el traslado al hospital fue acompañada de una policía porque la responsabilizaban de la muerte de su hija, fue acusada por el MP de la Procuraduría de Querétaro por delito de “homicidio. Agencias/Diario La Verdad Querétaro El 17 de febrero del 2015, Dafne MacPherson Veloz, empleada de Liverpool, tuvo un parto fortuito (aborto involuntario) en los baños de mujeres de la tienda departamental en la ciudad de Querétaro. El parto ocurrió cuando Dafne regresaba de su hora de comida a las 17:30, minutos después comenzó a sentir dolores muy fuertes en el vientre por lo que llamó a la enfermera de Liverpool, sin recibir respuesta alguna, enseguida se dirigió al baño y antes de poder sentarse sintió como se desangraba y caía algo de su cuerpo, al mirar se percató que era una bebé. Inmediatamente Dafne tuvo mareos muy fuertes y perdió el conocimiento cuando despertó se encontraba aterrada y sin saber el tiempo que había transcurrido desmayada, ya que al padecer hipotiroidismo y obesidad, nunca supo que estaba embarazada e incluso al acudir a los servicios médicos del propio Liverpool y del IMSS meses antes de parir, no le informaron su condición de embarazo. En los baños de la tienda en el piso Dafne fue auxiliada por la enfermera adscrita al servicio médico de Liverpool y por otros paramédicos particulares que brindan servicio a la empresa, sin embargo, dadas las condiciones en las que había parido y las condiciones de salud de su hija recién nacida ambas requerían de servicios especializados de salud y atención inmediata. El personal de Liverpool negó el acceso a los servicios especializados de salud y retardando el traslado de ambas a un hospital por casi 2 horas, Dafne tuvo su parto fortuito a las 17:30 hrs y fue ingresada a un hospital hasta las 19:50 horas. Desde que era trasladada al hospital, Dafne fue acompañada de una policía y la responsabilizaban de las muerte de su hija nacida en condiciones muy complicadas en los baños de la tienda, una vez en el hospital fue acusada por el MP de la Procuraduría de Querétaro, le notificaron que podrían irse del hospital pero que la seguirían investigando por delito de “homicidio”. Tres meses después, Dafne fue detenida por la policía, en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada por el MP por el delito de “homicidio calificado” en contra de su propia hija, en la acusación la fiscalía la acusó de no haber actuado “con su instinto de madre” y de tener una conducta “peor que una perra”. El MP la acuso no por que hubiese cometido algún delito, sino porque utilizando estereotipos de género y prejuicios morales, la consideró responsable de un delito que nunca cometió. Dafne fue sentenciada a 16 años de cárcel, de los cuales lleva 2 años presa pues el juicio seguido en su contra estuvo plagado de omisiones, de prejuicios y de violaciones a los derechos humanos y del debido proceso legal. Organizaciones de derechos humanos han lanzado la campaña #DafneLibreYa y #LiverpoolTeParteLaVida para exigir su libertad inmediatamente. Actualmente el Tribunal Colegiado en materia Penal de Querétaro discuten un amparo interpuesto por la defensa de Dafne con el cuál se evidencian todas las violaciones cometidas en su contra y evidencian el uso de estereotipos de género para mantener en la cárcel a Dafne por un delito que nunca cometió. La joven es madre de otra niña de 5 años. Estuvo recluida más de un año antes de recibir sentencia. En septiembre de 2016, un juez le dictó 16 años de prisión por el delito de homicidio calificado. “Estoy bien, pero no en lo emocional. No puedo estar allá afuera con mi hija. Me quitaron la libertad, me alejaron de mi familia”, lamentó Dafne desde el Cereso. La joven denunció que “no hubo investigación” en su caso, que se basó “sólo en declaraciones” y en una necropsia con irregularidades. Agregó que el primer abogado que la representó “no sabía nada y sólo le sacó dinero a mis papás”. Desde el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Edna Veloz Espinosa y Édgar A. Mcpherson Hurtado, madre y padre de la joven detenida, acusaron que las autoridades se ensañaron con su hija. De acuerdo a información del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), son Guanajuato y Querétaro las entidades con las legislaciones más restrictivas en el tema del aborto en México. Con información de Regeneración

