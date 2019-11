DESPEDIDA por decir que no sentía "ni tantita tristeza" por los LeBarón

María del Pilar Montes de Oca Sicilia, quien fungía como directora general de Algarabía, fue desdepedida este viernes, luego de haber publicado el pasado 6 de noviembre en su cuenta de Twitter que no sentía "ni tantita tristeza" por el caso de la familia LeBarón, a quienes le dijo que: "les tocaba un destino peor que la muerte".

A través de un comunicado lanzada en dicha red social, Algarabía expresó:

Será Erica Juárez Jiménez, quien hasta ahora se desempeña como directora administrativa, tomará el cargo de Montes de Oca, quien generó polémica y comentarios en la red, pues dijo que los integrantes de la familia eran unos "delincuentes malditos, abusadores" y que por eso no le daba "tristeza que los hayan mayado".

Cabe mencionar que la revista, en su comunicado calificó como desafortunadas las expresiones de la ahora exdirectora y aseguró que:

"pese a no compartir sus opiniones, que no representan el proyecto ni los fines de Algarabía no dejaban de respetarla como lingüista ni de menospreciar su talento como editora".