¡Cuidado con los piropos! En Guanajuato serán castigados con cárcel

En Guanajuato, la mujeres tendrán más protección y respaldo por parte de las autoridades, luego que se aprobará la reforma que busca sancionar a la personas que lancen piropos a los transeúntes.

De acuerdo con la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Esther Garza Moreno, a partir del próximo mes de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana sancionará con cárcel o el pago de una sanción administrativa a las personas que lancen piropos a transeúntes.

Pésima no todos los piropos son acoso y no todo acoso es un piropo, tristes los estándares morales del Municipio de Guanajuato. — ruben (@arturoborjagar1) 29 de mayo de 2019

Las multas van, desde de los 30 salarios mínimos hasta la detención de 36 horas, mientras que los menores de edad pasaran 12 horas bajo arresto.

“Por qué no estamos con el chiflido o con alguna cosa que los hombres dicen hay que bonita, no, no, no. Hay piropos que insultan que ultrajan y deje de eso, los tocamientos, a mí me tocó hace tiempo en un callejón y pues no, sé tiene que castigar”, indicó la regidora.

Dicha propuesta inició a principios de mayo, con el cual se busca la impartieron de platicas a infractores con el fin de evitar que vuelven a incurrir a la misma falta.

Cabe mencionar que el Congreso de la Ciudad de México lanzó una iniciativa similar, para el cual se encuentra analizando un dictamen para que los silbidos o piropos sean castigados.