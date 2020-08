¡Cuidado! Vacuna contra el Covid-19 de venta en Guerrero es FALSA: Autoridades

Autoridades alertan por la venta de una vacuna contra el coronavirus ¡Falsa! en Guerrero

Autoridades de Guerrero han alertado por la venta de una vacuna contra el coronavirus (Covid-19), de la cual señalan que es falsa, la comercialización de esta supuesta cura contra la actual pandemia se ha detectado en varias colonias de Tlapa.

La autoridad municipal representada por el alcalde, Dionisio Pichardo García alertó a los habitantes del municipio y comunidades aledañas acerca de esta venta ilegal del medicamento que lejos de ayudar, pondría en riesgo la salud de quienes la consuman.

El alcalde de Tlapa, Guerrero alertó de la venta de una falsa vacuna contra el coronavirus (Covid-19)

Desde su cuenta de Facebook, el edil Pichardo García indicó a detalle que había llegado a a Tlapa unos listos que andan vendiendo y aplicando una supuesta vacuna, han estado recorriendo las colonias y eso es falso, las autoridades de Salud no han informado nada al respecto.

“así que no se dejen sorprender, pues vienen por nuestro dinero y ponen en riesgo nuestra salud”.

Aunque el munícipe no dio mayores informes acerca de la supuesta vacuna contra el Covid-19 en cuanto al precio o qué compuestos contiene, si dejó en claro que aún no hay una vacuna aprobada por las autoridades de salud ni internacionales ni nacionales, por tanto invitó a la población a no dudar en rechazar a quien les ofrezca, la ‘milagrosa’ vacuna.

Además recomendó a quien llegara a presentar algunos de los síntomas del coronavirus (Covid-19) a asistir al hospital.

Las únicas vacunas contra el coronvairus se encuentran en prueba fase 3 de la dosis fuera de México

Recordemos que justamente en el municipio de Tlapa al ser el más grande de La Montaña, es que cuenta con el único hospital que atiende a pacientes Covid, con 15 camas y una población de cerca de 400 mil personas de los 19 municipios de dicha región de Guerrero.

De haber una vacunta contra el Covid-9 la distribuirá Ssa

Por su parte Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerrero dio a conocer que la Secretaría de Salud (Ssa) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han comenzado una investigación y búsqueda para dar con quienes están vendiendo la vacuna contra el coronavirus (Covid-19) falsa.

“No hay vacuna, es una mentira y son farsantes quienes estén promoviendo esto”.

En tanto, mediante un comunicado en conjunto de la fiscalía y la Secretaría de Salud señalaron la implementación de una operación para detener a los responsables, explicando que dicho grupo está cometiendo un delito contra la salud, pues la única institución autorizada para aplicar alguna vacuna es la Secrataría de Salud (Ssa).