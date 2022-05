Cuerpo de Debanhi Escobar podría ser exhumado, revela la fiscalía de Nuevo León

Las investigaciones por la muerte de la joven Debanhi Escobar continúan y ahora se ha revelado que su cuerpo podría ser exhumado si un experto forense lo solicita, así lo reveló la Fiscalía de Nuevo León.

La fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer, Griselda Nuñez Espinoza, indicó en una conferencia de prensa que por el momento no se descarta una exhumación como parte de la investigación.

“En caso de que un experto o experta considere necesario el proceso de exhumación se solicitará ante el juez correspondiente para realizar las prácticas que correspondan”, reveló la fiscal Griselda Nuñez.

Las investigaciones continúan tras la muerte de la jove

Pero también indicó que hasta el momento, no han indicios o información que señale que es necesario llevar a cabo dicho procedimiento. “Hasta el momento no hay información de la necesidad de realizar una exhumación. La Fiscalía General de Justicia no ha considerado necesario este procedimiento”.

Cabe indicar que el subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdejo, anunció este jueves 19 de mayo que con el objetivo de ampliar las investigaciones y determinar las causas de muerte, se acordó realizará una tercera autopsia a Debanhi.

Mientras tanto, la fiscal aclaró que por el momento no hay ninguna persona detenida por la muerte de la joven, cuya muerte según la primera autopsia de las autoridades, cayó accidentalmente en la cisterna de un motel.

¿Qué le pasó a Debanhi Escobar?

El cuerpo de la joven fue hallado 13 días después de su desaparición

Debanhi Escobar, la joven de 18 años, desapareció la madrugada del 9 de abril tras acudir a una fiesta con dos amigas en Nuevo León. Luego de 13 días de su desaparición el cuerpo de la joven fue encontrado en la cisterna del hotel Nueva Castilla. De acuerdo con las autoridades un golpe en la cabeza habría sido la causa de la muerte, pero las investigaciones aún continúan, pues una segunda autopsia mostró resultados diferentes.

