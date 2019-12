Cuauhtémoc Blanco solo trabajó 158 días del 2019; asegura Rinde Cuentas Morelos| Tony Rivera

Después de acaparar a la prensa, por ser investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF), debido a que tiene movimientos financieros sospechosos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ahora atrapa la atención porque según un análisis, no ha trabajado en sus deberes como Gobernador del Estado de Morelos casi la mitad del año; por lo que, es criticado duramente.

¿QUIÉN SE DIO A LA TAREA DE ANALIZARLO?

El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, según lo indica en su sitio web: “Es una organización ciudadana que realiza investigación independiente, oportuna y veraz que contribuye al desarrollo, la seguridad, la calidad de vida y el fortalecimiento de la ciudadanía en Morelos”.

La información que brinda en su página oficial en internet la asociación Morelos Rinde Cuentas, señala que, es operada por ciudadanos que exigen a las autoridades rendición de cuentas.

El objetivo de Morelos Rinde Cuentas, es realizar estudios acerca de las instituciones públicas del estado de Morelos para evaluar su desempeño y realizar propuestas para mejorarlas.

Con estos antecedentes, la organización civil, se dedicó a analizar las actividades del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, y no le fue muy bien al funcionario.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE BLANCO

Según lo informado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador de Morelos, el 57% del tiempo que ha gestado como gobernador este 2019, no realizó ninguna actividad pública que corresponda a su cargo; por lo que, de los 365 días del año que debió trabajar en actividades relacionadas, no lo hizo, pues argumentan que 207 días no fue visto desempeñando su papel como líder de Morelos.

BLANCO Y SUS EVENTOS DE UN DÍA

Rinde Cuentas Morelos, indicó que, Cuauhtémoc Blanco Bravo, participó en 251 eventos, a los que, en varias ocasiones, acudió a realizarlos en un solo día.

Además, informa el estudio que de las giras que ha dado en su estado, 152 se centraron en Cuernavaca, lugar donde radica el poder del Morelos.

ESTUDIO DEJA EN MAL A CUAUHTÉMOC BLANCO

Las críticas que hace el estudio al desempeño de Cuauhtémoc Blanco Bravo, es tajante, pues indica que, debido a las frecuentes ausencias de su cargo, se han incrementado los índices de inseguridad en el estado, y esto no ayuda mucho al gobernador, pues, además señala que se le ha visto en repetidas ocasiones participando en reuniones y fiestas, menos trabajando.

